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Бывший директор дагестанского заповедника задержан в Москве

Бывший директор дагестанского заповедника задержан в Москве

Бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов задержан в Москве.

Ибрагимов подозревается в превышении должностных полномочий и хищении 1,6 млн рублей.

Ибрагимова уволили в феврале после конфликта с мэром Дербента Хизри Абакаровым из-за реконструкции парка имени Низами Гянджеви. Директор музея заявил, что реконструкция угрожает культурному наследию Дербента, а мэр обвинил Ибрагимова в раскачивании ситуации в городе и махинациях.

Ибрагимов попытался оспорить увольнение через суд, но безуспешно.

Дело возбуждено по ст. 286 (превышение должностных полномочий).

# Россия
По материалам: eadaily.com

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