Бывший директор дагестанского заповедника задержан в Москве
Сегодня, 18:30 Лидия Мартынова
Бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов задержан в Москве.
Ибрагимов подозревается в превышении должностных полномочий и хищении 1,6 млн рублей.
Ибрагимова уволили в феврале после конфликта с мэром Дербента Хизри Абакаровым из-за реконструкции парка имени Низами Гянджеви. Директор музея заявил, что реконструкция угрожает культурному наследию Дербента, а мэр обвинил Ибрагимова в раскачивании ситуации в городе и махинациях.
Ибрагимов попытался оспорить увольнение через суд, но безуспешно.
Дело возбуждено по ст. 286 (превышение должностных полномочий).
По материалам: eadaily.com