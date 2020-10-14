Бывший директор дагестанского заповедника задержан в Москве

Лидия Мартынова

Бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Али Ибрагимов задержан в Москве.

Ибрагимов подозревается в превышении должностных полномочий и хищении 1,6 млн рублей.

Ибрагимова уволили в феврале после конфликта с мэром Дербента Хизри Абакаровым из-за реконструкции парка имени Низами Гянджеви. Директор музея заявил, что реконструкция угрожает культурному наследию Дербента, а мэр обвинил Ибрагимова в раскачивании ситуации в городе и махинациях.

Ибрагимов попытался оспорить увольнение через суд, но безуспешно.

Дело возбуждено по ст. 286 (превышение должностных полномочий).