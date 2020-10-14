Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"

Лидия Мартынова

Бывшего главу Республики Дагестан Владимира Васильева тайным голосованием единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "Единой России", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.





"Решением президиума генсовета Владимир Абдуалиевич Васильев избирается на должность врио замсекретаря генсовета партии. Мы вас поздравляем", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета.