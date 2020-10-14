Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины

Алексей Вольцев

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», может быть введена в гражданский оборот с момента ее регистрации. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Сегодня же в реестре лекарственных средств Минздрава РФ было опубликовано регистрационное удостоверение новой вакцины. В нем сказано, что вакцину «ЭпиВакКорона» планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года. Торговое наименование препарата — «ЭпиВакКорона», это вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики Covid-19. Она будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения.

«С момента регистрации вакцина может поступать в гражданский оборот в соответствии с законодательством. Одновременно будут проводиться пострегистрационные клинические исследования», — сказал Кузнецов.

Как сообщало ИА Newstes, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» в ходе совещания с членами правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что пострегистрационные клинические испытания вакцины пройдут в различных регионах РФ на 40 тысячах добровольцев, в том числе на 150 — старше 60 лет. Первые партии в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцина, созданная учеными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями, поскольку она не вызывает аллергических реакций. У вакцины также отсутствуют побочные эффекты.

Первая в мире зарегистрированная российская вакцина «Спутник V» была разработана центром имени Гамалеи, в настоящий момент проходит пострегистрационные исследования, ей уже привились 13 тысяч добровольцев.