Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины

Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины

Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», может быть введена в гражданский оборот с момента ее регистрации. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Сегодня же в реестре лекарственных средств Минздрава РФ было опубликовано регистрационное удостоверение новой вакцины. В нем сказано, что вакцину «ЭпиВакКорона» планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года. Торговое наименование препарата — «ЭпиВакКорона», это вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики Covid-19. Она будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения.

«С момента регистрации вакцина может поступать в гражданский оборот в соответствии с законодательством. Одновременно будут проводиться пострегистрационные клинические исследования», — сказал Кузнецов.

Как сообщало ИА Newstes, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» в ходе совещания с членами правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что пострегистрационные клинические испытания вакцины пройдут в различных регионах РФ на 40 тысячах добровольцев, в том числе на 150 — старше 60 лет. Первые партии в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцина, созданная учеными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями, поскольку она не вызывает аллергических реакций. У вакцины также отсутствуют побочные эффекты.

Первая в мире зарегистрированная российская вакцина «Спутник V» была разработана центром имени Гамалеи, в настоящий момент проходит пострегистрационные исследования, ей уже привились 13 тысяч добровольцев.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Вторая вакцина от коронавируса, танцы уральских монахинь, ГЭС за 2 млрд: о чем пишут в Телеграме 14 октября
Вторая вакцина от коронавируса, танцы уральских монахинь, ГЭС за 2
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины
Эксклюзивные фото: бородатый Тэхён скрывает свою растительность!
Эксклюзивные фото: бородатый Тэхён скрывает свою растительность!
В Госдуму внесли проекты, закрепляющие гарантии верховенства Конституции
В Госдуму внесли проекты, закрепляющие гарантии верховенства
RM показал спящего Чимина в его день рождения
RM показал спящего Чимина в его день рождения
В Подмосковье за две недели устранили 254 нарушения в содержании детских площадок
В Подмосковье за две недели устранили 254 нарушения в содержании
В Кировской области можно бесплатно получить новую профессию
В Кировской области можно бесплатно получить новую профессию
Новая смена «Артека» посвящена космической тематике
Новая смена «Артека» посвящена космической тематике
Мишустин выделил Омской области новые школьные автобусы
Мишустин выделил Омской области новые школьные автобусы
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом

Топ на сегодня

Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом
Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании
Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании
Нарушение перемирия в Карабахе выгодно Турции — Степанакерт
Нарушение перемирия в Карабахе выгодно Турции — Степанакерт
Лукашенко низко упал в глазах белорусов и мира, - представитель ЕС
Лукашенко низко упал в глазах белорусов и мира, - представитель ЕС

Еще по теме

В России произведена первая промышленная партия вакцины от коронавируса
Российская вакцина против COVID-19 поступит в оборот 15 августа
Появились первая вакцина от коронавируса
Попова: Я уверена в безопасности и эффективности российской вакцины