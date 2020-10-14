Для налоговой и статистической отчётности бизнеса предложили создать одно окно

Анастасия Иванова

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в правительство с предложением создать Единый портал налоговой и статистической отчётности организаций и индивидуальных предпринимателей, который будет работать по принципу одного окна. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

«В целях сокращения издержек бизнеса и предотвращения искажения информации создать на основе Федеральной налоговой службы Единый портал налоговой и статистической отчётности организаций и индивидуальных предпринимателей, работающий по принципу одного окна, — говорится в письме.

Автор инициативы, директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин обратил внимание, что объединение всех видов отчётности в одно окно поможет уменьшить административную нагрузку на малый бизнес. «Текущий уровень цифровизации вполне позволяет создать на базе налоговой службы единое окно для налоговой, статистической и иных видов отчётности. Другие органы власти при желании затребовать информацию у малого бизнеса смогут выгружать из него необходимые сведения, не беспокоя предпринимателей», — пояснил он.

В документе отмечается, что под принципом одного окна понимается «возможность представления всех видов отчётности и уплаты налогов налогоплательщиком только в инспекции ФНС по месту учёта (месту жительства), включая подачу налоговой, статистической отчётности и уплату налогов по обособленным подразделениям и филиалам». Остальные госорганы получат доступ к информации в порядке межведомственного взаимодействия, говорится в письме.

Также в ОНФ предложили сократить объёмы статистической отчётности для микробизнеса, а всю необходимую информацию автоматически выгружать из Единого портала налоговой и статистической отчётности.

Кроме того, предлагается «обеспечить разработку системы кодирования платежей по их назначению» и в автоматическом режиме передавать данные в Росстат и ФНС, исключив предоставление статистических отчётов.

В ОНФ рекомендуют отменить ряд дублирующих друг друга отчётов, просят изменить периодичность представления отчёта «Сведения о трудовой деятельности», который направляется в Пенсионный фонд на следующий день при приёме и увольнении работников, и отменить форму «Расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве».

Ранее, в июле, председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчётом заявил, что необходимо создать для малого бизнеса систему одного окна по получению необходимой информации и услуг.

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