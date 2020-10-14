Доминик Уэст вернулся к жене после интрижки с Лили Джеймс
50-летний актер из сериала «Любовники» Доминик Уэст (Dominic West) нарушил молчание после постыдного признания его жены Кэтрин Фицджеральд (Catherine Fitzgerald) в том, что она шокирована его мерзким поступком. Ранее сообщалось, что мужчина без капли стеснения расхаживал по улицам Рима с любовницей Лили Джеймс (Lily James) во время их совместного романтического путешествия. Папарацци даже удалось заснять счастливую пару во время их продолжительного поцелуя.
Разумеется, новость о публичном унижении Фицджеральд разнеслась по всему миру. Зарубежные СМИ не раз говорили о предстоящем громком разводе с «битьем посуды, криками и ненавистью», однако, мудрая супруга Доминика, прожившая с ним более 10 лет и воспитавшая четырёх их общих детей, старается забыть о неверности и вновь наладить семейный быт.
Сам Уэст отказался комментировать интрижку с Лили Джеймс и признался, что несказанно рад восстановлению отношений с Кэтрин. А чтобы сомнения и обвинения публики «сошли на нет», Доминик предоставил доказательство: совместный снимок с Кэтрин, на котором он целует любимую супругу.
Несмотря на «показуху» семейной идиллии, фанаты «Любовников» заявляют, что история весьма сомнительная.
«Попахивает пиаром…»— пишут в сети.