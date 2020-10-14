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Доминик Уэст вернулся к жене после интрижки с Лили Джеймс

Доминик Уэст вернулся к жене после интрижки с Лили Джеймс

50-летний актер из сериала «Любовники» Доминик Уэст (Dominic West) нарушил молчание после постыдного признания его жены Кэтрин Фицджеральд (Catherine Fitzgerald) в том, что она шокирована его мерзким поступком. Ранее сообщалось, что мужчина без капли стеснения расхаживал по улицам Рима с любовницей Лили Джеймс (Lily James) во время их совместного романтического путешествия. Папарацци даже удалось заснять счастливую пару во время их продолжительного поцелуя.


[media=https://twitter.com/evanrosskatz/status/1316002879434563585?ref_src=twsrc%5Etfw]

Разумеется, новость о публичном унижении Фицджеральд разнеслась по всему миру. Зарубежные СМИ не раз говорили о предстоящем громком разводе с «битьем посуды, криками и ненавистью», однако, мудрая супруга Доминика, прожившая с ним более 10 лет и воспитавшая четырёх их общих детей, старается забыть о неверности и вновь наладить семейный быт.

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#dominicwest 😘

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Сам Уэст отказался комментировать интрижку с Лили Джеймс и признался, что несказанно рад восстановлению отношений с Кэтрин. А чтобы сомнения и обвинения публики «сошли на нет», Доминик предоставил доказательство: совместный снимок с Кэтрин, на котором он целует любимую супругу.

[media=https://twitter.com/terrencemalikk/status/1316045842525179904?ref_src=twsrc%5Etfw]

Несмотря на «показуху» семейной идиллии, фанаты «Любовников» заявляют, что история весьма сомнительная.

«Попахивает пиаром…»

— пишут в сети.
[media=https://twitter.com/min_b/status/1316001225523986432?ref_src=twsrc%5Etfw]
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По материалам: popcake.tv

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