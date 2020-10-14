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ЕС значительно сократил санкционный список против России по Навальному

ЕС значительно сократил санкционный список против России по Навальному

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал сегодня, 14 октября, санкционный список в отношении России за инцидент с Алексеем Навальным, значительно сократив его.

«Я могу подтвердить, что послы достигли договоренности по персональному списку рестрикций за отравление Навального. В него вошли около пяти человек, фамилии будут позднее опубликованы в Официальном журнале ЕС», — приводит слова дипломатического источник в Брюсселе ТАСС.

Напомним, что изначально Германия и Франция предлагали ЕС ввести санкции против девяти физических лиц.

Всем фигурантам перечня будет запрещен на год въезд в Евросоюз, а их финансовые активы в странах сообщества в случае обнаружения подвергнутся заморозке. Впоследствии санкции могут продлить, если они не будут оспорены в Европейском суде юстиции.

Как сообщало ИА Newstes, депутат Европарламента от фракции «Идентичность и демократия» Тьерри Мариани заявил, что Европейский союз «играет с огнем», вводя против России санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога. Он отметил, что нет каких-либо доказательств вины российских властей, поэтому санкции ЕС можно расценивать как новое понятие в международном праве — презумпция виновности.

Напомним, 12 октября, главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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