Евросоюз согласовал критерии перемещения туристов по Европе

Алексей Вольцев

Страны Европы наконец согласовали запуск системы «светофора» для трансграничного перемещения внутри ЕС. Как эта мера повлияет на российский туризм, рассказали эксперты.

В ЕС ОФИЦИАЛЬНО ЗАПУСКАЮТ «СВЕТОФОР»

В ЕС покончено с односторонним закрытием границ внутри союза. Схему «светофора», предложенную Брюсселем в сентябре, поддержали все страны-члены Евросоюза.

По сообщению Еврокомиссии, в зависимости от уровня распространения COVID-19, все регионы Европы разделены на четыре цветовые зоны: красная (самый высокий уровень распространения COVID-19), оранжевая, зеленая (самый низкий) и серая (если информации для оценки недостаточно).

Информация о степени распространения COVID-19 в ЕС представлена на специальной карте на сайте reopen.europa.eu. Карта обновляется в еженедельном режиме на основании единых для всего ЕС критериев. В частности, сравнивается количество новых случаев заражений на 100 тысяч человек за 7 и 14 дней, а также процент позитивных тестов (от их общего числа), проведенных за последние 7 дней.

При перемещении людей между «зелеными» зонами в любой части Европы никакие ограничения вводиться не должны. При перемещениях людей из оранжевых или красных зон страны ЕС имеют право требовать от них прохождения карантина (от 7 до 14 дней) и тестирования на коронавирус.

В любом случае, вне зависимости от пункта назначения, право на въезд без соблюдения обязательного карантина имеют 14 категорий граждан, среди которых моряки, сотрудники транспортных компаний, пациенты, нуждающиеся в срочном лечении и пр.

РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ КАСАЮТСЯ

Как говорится в материалах ЕС, принятые рекомендации касаются только путешествий по территории Евросоюза. Что касается поездок из-за пределов ЕС, то временное ограничение на поездки, не являющиеся необходимыми, остается в силе для большинства третьих стран, к которым относится и Россия.

При этом ЕК рекомендует европейским странам «без промедления разрешать въезд людям из третьих стран», состоящим в официальном или гражданском браке с гражданами ЕС.

«Около половины государств-членов уже продвинулись в этом направлении, и Комиссия ожидает дальнейшего прогресса», - говорится в материалах ЕК.

ГРАНИЦЫ ЕС ВРЯД ЛИ ОТКРОЮТСЯ ДО КОНЦА ГОДА

По оценке российских экспертов, новые правила Евросоюза не принесли ощутимых послаблений для российских туристов. Границы большинства европейских стран за редким исключением (Хорватия, Греция, Словения) остаются для россиян закрытыми.

По мнению участников рынка, вряд ли эта ситуация изменится до конца 2020 года, тем более, что количество новых случаев COVID-19 растет как в РФ, так и в Европе.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ ДЛЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Позитивный момент в запуске системы «светофора» в ЕС эксперты видят в возможности поддержать европейский рынок авиаперевозок, который осенью снова стал сокращаться из-за введения рядом стран Евросоюза односторонних мораториев на пересечение границы.

«Это важный момент для въездного туризма в РФ. С учетом запуска электронной визы в РФ с 1 января 2021 года у европейцев должна быть физическая возможность добраться до России. Если европейские перевозчики смогут удержаться на «плаву» этой зимой, большинство из них снова вернется в Россию, что позволит быстрее восстановить рынок въездного туризма», - говорит один из представителей авиаотрасли.