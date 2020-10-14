Генпрокуратуре позволят быстро блокировать оправдывающие экстремизм сайты

Лидия Мартынова

Генеральному прокурору Российской Федерации и его заместителям хотят дать право блокировать в досудебном порядке интернет-ресурсы, оправдывающие экстремистскую деятельность и терроризм. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

В последнее время в стране участились случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений. При этом прославление нацизма и других человеконенавистнических идей представляется некоторыми интернет-ресурсами как реализация права на свободу выражения мнения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Однако информация, выставляющая деструктивную деятельность правильной и заслуживающей поддержки и подражания, представляют угрозу для жизни и здоровья детей. Молодежная среда в силу своих возрастных особенностей наиболее подвержена негативному влиянию — в ней легче формируются радикальные взгляды и убеждения. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2019 году выявлено 445 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Из них больше половины — молодые люди в возрасте до 29 лет. В том числе 42 несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 17 лет).

А закрыть экстремистский сайт по решению суда проблематично. Поскольку на внесение информационных материалов в федеральный список экстремистских материалов необходимо, в среднем от двух месяцев. Генпрокуратура же пока может досудебно блокировать лишь те ресурсы, на которых присутствуют прямые призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Поэтому авторы законопроекта предлагают ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской (или) террористической деятельности. Происходить это будет в досудебном порядке по решению Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей.

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