Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека

Влада Некрасова

Госдепартамент США заявил, что сожалеет об избрании России, Китая и Кубы в Совет по правам человека ООН.

США вышли из СПЧ ООН в 2018 году.

"До принятия этого решения и после нашего выхода США призывали страны-члены ООН принять незамедлительные действия для реформирования совета прежде, чем это станет уже непоправимо. К сожалению, эти призывы не были услышаны, и сегодня Генассамблея ООН вновь избрала страны с ужасной репутацией в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. Венесуэла была избрана в 2019 году", - говорится в сообщении.

Госдеп заявляет, что "эти выборы еще раз подтверждают правильность решения США о выходе и использовании других площадок и возможностей для защиты и продвижения всеобщих прав человека".