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HBO разрабатывает мини-сериал о фирме Илона Маска SpaceX

HBO разрабатывает мини-сериал о фирме Илона Маска SpaceX
HBO запустил в разработку мини-сериал про фирму Илона Маска SpaceX, взяв за основу книгу об истории создания компании.

Само произведение рассказывает, как Маск активно следовал за мечтой относительно отправки человечества в космос — находил и подбирал инженеров, создавал площадку для запуска SpaceX и занимался другими аспектами этого проекта.

За сценарий будет отвечает Даг Джанг («Охотник за разумом», «Банши»), а продюсером выступает Ченнинг Татум. Сам Маск не участвует в создании шоу, во всяком случае, пока что.
Кто может его сыграть — тоже непонятно, однако известно, что сам проект будет состоять из шести эпизодов. Точной даты премьеры у него пока нет.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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