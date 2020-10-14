HBO разрабатывает мини-сериал о фирме Илона Маска SpaceX

Влада Некрасова

HBO запустил в разработку мини-сериал про фирму Илона Маска SpaceX, взяв за основу книгу об истории создания компании.Само произведение рассказывает, как Маск активно следовал за мечтой относительно отправки человечества в космос — находил и подбирал инженеров, создавал площадку для запуска SpaceX и занимался другими аспектами этого проекта.За сценарий будет отвечает Даг Джанг («Охотник за разумом», «Банши»), а продюсером выступает Ченнинг Татум. Сам Маск не участвует в создании шоу, во всяком случае, пока что.Кто может его сыграть — тоже непонятно, однако известно, что сам проект будет состоять из шести эпизодов. Точной даты премьеры у него пока нет.