Инсайдеры рассказали, как на самом деле жена Доминика Уэста отреагировала на его "интрижку" с Лили Джеймс

Вадим Карасев

Вот уже который день мировые СМИ продолжают следить за семейной драмой, разворачивающейся в жизни 50-летнего Доминика Уэста, известного по сериалам "Прослушка" и "Любовники". Актера заподозрили в измене жене — его засняли целующимся с актрисой Лили Джеймс в Риме. Вчера Доминик и его 49-летняя жена Кэтрин Фицджеральд сделали первое публичное заявление после появления в сети снимков Уэста из романтического путешествия в Рим с его 37-летней партнершей по съемочной площадке Лили Джеймс.

Доминик и Кэтрин появились перед журналистами у дверей своего дома в Уилтшире и объявили, что их брак все еще крепок, после чего слились в нежном поцелуе. Сегодня же близкие друзья пары прокомментировали поступок пары и рассказали об истинной реакции Кэтрин на происходящее. По словам инсайдеров, которых цитирует издание Mail Online, Фицджеральд пошла на этот шаг, чтобы не потерять лицо в глазах общественности, а на самом же деле она не намерена так быстро прощать мужа.





Доминик Уэст и Кэтрин Фицджеральд

Она просто кипит от злости. Им предстоит еще несколько трудных бесед, которые будут проходить за закрытыми дверями. Пока что она была счастлива продемонстрировать их единство, ведь семья всегда будет для нее на первом месте,

— рассказал изданию аноним.





Другой близкий друг семьи подтвердил версию, что Кэтрин еще наверняка потребует от мужа объяснений, прежде чем двинуться дальше и забыть эту неприятную историю:

Я видел эти снимки сегодня. Не знаю, что происходит. Кэтрин всегда очень прямолинейна в отношениях. Она очень добрая и милая, но не потерпит такого дерьма. Думаю, любой, кто с ней знаком, сказал бы то же самое. Она классная, надеюсь, с ней все в порядке.





Напомним, что на днях папарацци подловили Доминика Уэста и Лили Джеймс, которые вместе снимаются в новом сериале The Pursuit of Love, на романтической прогулке по Риму. На этих снимках Уэст и Джеймс катаются на самокате, обнимаются и обмениваются поцелуями.

И если Лили Джеймс с недавних пор официально пребывает в статусе свободной девушки (не так давно она в очередной раз рассталась с 37-летним Мэттом Смитом), то Доминик уже 10 лет живет в браке с Кэтрин Фицджеральд, с которой воспитывает четверых детей (у актера также есть взрослая дочь от предыдущих отношений). Их роман начался еще в 1980-х, когда они оба были студентами. Потом Доминик и Кэтрин расстались, и каждый строил свою личную жизнь. В 2002 году Уэст и Фицджеральд возобновили свой роман, а еще через восемь лет поженились.





Доминик УэстЛили Джеймс