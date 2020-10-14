Изменится ли доходность китайского турпотока после пандемии?

Влада Некрасова

Китай лидировал до пандемии коронавируса по объемам въездного турпотока в Россию. Однако доходность этого рынка вызывала вопросы у экспертов. На фоне прогнозов об увеличении доли индивидуальных туристов из Китая после введения электронных виз 1 января 2021 года попытались оценить финансовую сторону вопроса.

Представители туристических компаний в различных сегментах рынка, с которыми удалось пообщаться «Вестнику АТОР» отмечают, что существует два совершенно разных по модели потребительского поведения потока китайских туристов – условно их можно назвать «групповыми» и «индивидуальными» туристами.

Ранее эксперты отмечали, что возможность оформить электронную визу с 1 января 2021 года не заинтересует большинство китайских туристов, приезжающих в Россию в составе групп. Однако электронная виза может привлечь в РФ больше индивидуальных и самостоятельных туристов из КНР. Принесет ли это финансовые выгоды России? Разберемся.

«БЮДЖЕТНЫЙ КИТАЙ»

Туристы, приезжающие из КНР, в большинстве своем покупают путевки очень дешево. В среднем, по данным туроператоров, поездка в Россию обходится для них в 50 тыс. р., включая проживание, размещение, экскурсионные программы.

Российские компании – торговые предприятия, представители туристических компаний практически не участвуют в их обслуживании. При этом, если говорить о туризме из КНР, то таких пакетных туристов приезжает в Россию большинство – по оценкам туроператоров, не менее 70%. Некоторые опрошенные эксперты считают, что платежеспособными являются не более 10% от общего количества групповых туристов.

По данным статистики компании «Правовой центр «Бизнес-решения», официального представителя компании China Life в России (страховку этой компании должен получать каждый китайский турист, въезжающий в Россию в рамках межправсоглашения о безвизовом обмене), в 2019 г. Россию по безвизовому каналу посетило 1,05 млн китайцев. Большинство из них были в Москве и Санкт-Петербурге - около 760 тыс. Остальные были на Дальнем Востоке, в Иркутской области (Байкал).

Таким образом, если верить оценкам туристических компаний о 70% доле низкобюджетного группового турпотока из КНР, по меньшей мере 735 тыс. китайских туристов приезжали в Россию именно в составе «дешевых» групп.

ЗАТРАТЫ МИМО КАССЫ

«Такие группы сопровождаются китайским турлидером, который водит их по строго определенным местам – магазинам, ресторанам, которые также принадлежат китайским гражданам или связанным с ними лицам. Право выбора туристам не предоставляется. Поэтому говорить о «предпочтениях» китайцев в этом случае не приходится», – рассказывает один из представителей рынка.

Эту информацию «Вестнику АТОР» подтверждает представитель сети магазинов ювелирных изделий.

«Китайские туристы посещают ювелирные магазины, в которые их привозят турлидеры. При этом эти магазины, которые находятся в самом центре Петербурга и Москвы, работают фактически только для этих групп. Однажды я зашел в один из таких магазинов, ко мне отнеслись крайне настороженно, повсюду за мной следовали охранники. Цены увидеть мне не удалось», – говорит собеседник.

Фактические траты таких туристов – это билеты в музеи и театр, которые в стоимость туров не включаются. Например, билет в музей Кремля (в дешевый тур входит только экскурсия на улице) стоит около 1 тыс. р. (в 2019 г. – 700 р.). Правда, турлидер может перепродавать билеты непосредственно туристам значительно дороже – 3-5 тыс. р. Но разница идет в карман организаторам тура. Все эти дополнительные платежи компенсируют дешевизну турпакета.

Таким образом, доход от таких туристов идет в российский бюджет только по ряду статей и он косвенный. Это, например, налоги от юрлиц (магазины для китайских туристов, принимающие туркомпании, которые являются российскими юрлицами, но бенефициарами которых выступают граждане Китая), налог на прибыль с гостиниц, покупка билетов в музеи (в основном, это только Кремль и Царское село). Обедают и ужинают такие туристы скромно (эксперты называют сумму до 1 тыс. р. в день на человека), а завтракают – в гостинице.

Участники рынка не берутся оценить затраты таких туристов в России. Известно, что они покупают сувениры, янтарь, конфеты, ювелирные украшения. Но стоимость этих товаров в специализированных магазинах «для китайцев» рынку неизвестна.

В РОССИЮ ЗА ЛЮКСОМ, КОНФЕТАМИ И ИКРОЙ

Лишь небольшая часть от общего объема туристов приезжает в Россию из КНР в составе высокобюджетных групп или индивидуально. К слову, к высокобюджетным российские туроператоры также относят туристов из Гонконга и Тайваня. (в 2019 г. в Россию приехало 22,5 тыс. туристов из Гонконга и 14 тыс. туристов из Тайваня).

Большинство российских туристических компаний в своей работе сейчас ориентируются именно на этих, не столь многочисленных, но значительно более доходных туристов из КНР. Именно индивидуальные туристы из КНР вместе с гонконгцами являются лидерами по затратам в России среди других отдыхающих, считают туроператоры. Эти данные подтверждаются российской статистикой.

Как сообщили «Вестнику АТОР» в Минпромторге, в 2019 г. оборот товаров, реализованных с услугой tax free, составил 13,4 млрд р. Туристам было возмещено около 1,5 млрд. руб.

«География участников проекта tax free крайне широкая – 203 иностранных государства. Львиную долю покупателей составляют граждане КНР (64%), китайцам выдано чеков на сумму 8 млрд. руб., возмещено около 860 млн руб.», - сообщили в пресс-службе министерства. Затем с большим отрывом идут США (2,2%), Израиль (2%), Вьетнам (2%), Катар (1,6%).

По данным российской таможни, наиболее востребованы у китайских обеспеченных туристов предметы одежды, обувь, кожгалантерея, косметика, наручные часы, ювелирные украшения, икра и электроника.

В московском торговом доме ЦУМ и петербургском ДЛТ китайские туристы – также самая активная аудитория.

«В условиях докризисного турпотока традиционно доля китайских покупателей от общего числа клиентов составляла в среднем 12% в ЦУМе и 20% в ДЛТ. Среди всех иностранцев доля китайцев составляет около 50% в ЦУМе и 80% в ДЛТ. Также лидирующие позиции занимают туристы из стран Ближнего Востока (Катар, ОАЭ) и стран Ближнего Зарубежья», - рассказывают в пресс-службе ОАО «ТД ЦУМ».

За 2019 год прирост количества китайских клиентов в ЦУМе составил 100%, в ДЛТ – 75%.

В ЦУМе наибольшим спросом у китайских туристов пользуются парфюмерия и косметика, в частности товары брендов La Prairie, Cle de Peau Beaute, La Mer, Jo Malone, а также одежда, обувь, аксессуары Saint Laurent Paris, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Valentino, Celine, Burberry и др. Самые популярные ювелирно-часовые бренды среди китайских клиентов – Rolex и Chopard.

«Мы каждый сезон анализируем бестселлеры среди китайской аудитории и увеличиваем объем закупок, а также расширяем размерный ряд, в обязательном порядке закупаем специальные коллекции брендов к Китайскому новому году», - отмечают в пресс-службе ЦУМа.

Среди прочего, китайские туристы любят покупать российские продукты питания и сувениры.

«Большой популярностью у китайцев пользуются российские конфеты – китайские туристы любят бренд «Аленка». Также в продуктовых магазинах берут иногда икру, водку, пакетированный чай, кофе. Некоторые туристы покупают зефир, пастилу. Объем затрат оценить сложно. Иногда это небольшая покупка, иногда – несколько тысяч рублей», - говорит Елена Бреус из Ассоциации гидов переводчиков Москвы.

Среди сувениров спросом пользуются матрешки (от 1 тыс. р.), Павлопосадские платки (ок. 3 тыс. р.), янтарь и т.д. Обеспеченные туристы из КНР, Гонконга и Тайваня любят посещать дорогие российские рестораны. Затраты на питание в день на каждого туриста могут превышать 5-7 тыс. р.

НЕВИДИМЫЕ ДЕНЬГИ

Интересно, что по данным ЦБ РФ, траты туристов из КНР в России в пересчете на одного человека составляют всего 350 долл. Подсчеты ЦБ основаны на данных турагенств о стоимости туров для иностранцев, расценок на проживание в отелях, возможных расходов на питание и других данных, объяснил регулятор. Затем сумма этих расходов умножается на число приезжающих иностранцев, которое фиксирует пограничная служба ФСБ.

Правда, корректность оценок ЦБ, произведенных по такой методике, вызывает сомнения у участников туристического рынка. Дело в том, что всё большее количество китайских туристов пользуется для оплаты «кошельками» WeChat Pay и Alipay, транзакции по которым непрозрачны для российского регулятора.

Роль китайских «кошельков» активно растет, хотя карты все еще в почете. По данным ЦУМ и ДЛТ, самый популярный способ оплаты среди китайских туристов в 2019 году – карты Union Pay (около 50% объема транзакций киатйских покупателей).

Транзакции через Alipay при этом составили 35%, через WeChat Pay – 15%.

«Платежи Alipay ЦУМ принимает с мая 2017 года, средний чек по Alipay за 2019 год в сравнении с 2018 годом (YTD) вырос на 7% в ЦУМе и на 14% в ДЛТ. По статистике пик продаж по Alipay в ЦУМе приходится на октябрь-ноябрь, в ДЛТ – на сентябрь-октябрь», - рассказывают в пресс-службе компании.

Учитывая такую тенденцию, реальный финансовый вклад китайских туристов в российскую экономику будет посчитать все более затруднительно. Тем более, что статистика подсчета самих туристов пока противоречива – большинство источников используют разную методику и дают разные результаты по итогам отчетного периода.