Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников

Влада Некрасова

Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу.

"Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит", – подписал ролик Галкин.

На видео юморист пародирует эпизод из комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), когда героиня Алисы Фрейндлих наряжается и превращается из "мымры" в красавицу. Только в отличие от элегантной Людмилы Прокофьевны, Галкин покоряет сердце Новосельцева (его тоже изображает юморист) пышными волосами, броским макияжем и глубоким декольте.

"Ураган", – прокомментировала продюсер Яна Рудковская.

"Людмила Прокофьевна пошла в разнос", – написала zanna.niko; "Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем Леди Гага", – считает oxana.amerikanka; "Вот это блондиночка. Вау!" – прокомментировал joker.bai; "Образы – шикарные. Вам идет", – подчеркнула olga_v_deniskina.