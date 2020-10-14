Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников

Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников
Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу.

"Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит", – подписал ролик Галкин.


На видео юморист пародирует эпизод из комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), когда героиня Алисы Фрейндлих наряжается и превращается из "мымры" в красавицу. Только в отличие от элегантной Людмилы Прокофьевны, Галкин покоряет сердце Новосельцева (его тоже изображает юморист) пышными волосами, броским макияжем и глубоким декольте.


"Ураган", – прокомментировала продюсер Яна Рудковская.

"Людмила Прокофьевна пошла в разнос", – написала zanna.niko; "Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем Леди Гага", – считает oxana.amerikanka; "Вот это блондиночка. Вау!" – прокомментировал joker.bai; "Образы – шикарные. Вам идет", – подчеркнула olga_v_deniskina.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников
Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников
СМИ: больной раком Валентин Юдашкин лечится в Подмосковье
СМИ: больной раком Валентин Юдашкин лечится в Подмосковье
Как влюбить в себя Овна и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Овна и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса
Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса
Полный провал: Чимин впервые не смог возглавить Twitter в свой день рождения
Полный провал: Чимин впервые не смог возглавить Twitter в свой день
В Киргизии депутаты в третий раз выбрали премьером Садыра Жапарова
В Киргизии депутаты в третий раз выбрали премьером Садыра Жапарова
Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"
Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"
Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии
Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии
"Ужасная репутация". Госдеп об избрании РФ в Совет ООН по правам человека
"Ужасная репутация". Госдеп об избрании РФ в Совет ООН по правам
Кредитный бум: грозит ли России ипотечный кризис
Кредитный бум: грозит ли России ипотечный кризис
Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей
Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей
Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи единиц техники
Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи

Топ на сегодня

Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии, но не упомянула жестокое избиение брата ОМОНом
Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии, но не упомянула
Минобороны России: Особую тревогу вызывает информация о боевиках в Карабахе
Минобороны России: Особую тревогу вызывает информация о боевиках
В мире замерили «уровень счастья»: Турция немного «счастливее» России
В мире замерили «уровень счастья»: Турция немного «счастливее» России
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS

Еще по теме

Максим Галкин показал себя с усами
Максим Галкин «взорвал» Instagram видеощепоткой счастья своих детей
Максим Галкин поздравил с Рождеством православных христиан
Максим Галкин чуть не сыграл главную роль в фильме “Юморист”