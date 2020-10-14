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"Я люблю экшен": Киркоров думает проколоть пенис с сосками и сходить "группой" на нудисткий пляж - СМИ

"Я люблю экшен": Киркоров думает проколоть пенис с сосками и сходить "группой" на нудисткий пляж - СМИ

53-летнего Филиппа Киркорова расспросили о его тайных желаниях. Популярный певец удивил журналистов интимными признаниями.

"Столько интересных мест, которые я еще не успел посетить. В Крыму, например, есть нудистский пляж. Он расположен на южном берегу. Это место мной еще не протоптано. Просто не было времени, я занимался всем чем угодно, кроме личной жизни. А на этом пляже, говорят, очень интересно", - рассказал Киркоров.

По словам Народного артиста РФ, сам он в настоящее время находится далеко не в лучшей физической форме.

"Мне интересно со стороны посмотреть на все, что там происходит <...> Я никогда не хожу один: люблю группой! Не люблю моно, я люблю экшен. Кто в теме, тот поймет", - уточнил Филипп Киркоров. 

Как утверждает популярный певец, он всегда открыт новому. Журналисты уточнили, какого рода экспериментов от него можно ждать в будущем. "Соски проколоть? Член?" - заявил артист изданию "Собеседник" и удалился.

Как писал NEWSTES, ранее Киркорова застукали в Греции отдыхающим с мужчиной-моделью. СМИ раскрыли его имя.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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