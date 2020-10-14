Яркие краски глубокой осенью – комнатная хризантема

Влада Некрасова

Пасмурная осень обязательно порадует ярким буйством красок, если вырастить комнатную хризантему. Эта культура адаптирована к условиям комнаты, и будет хорошо цвести глубокой осенью, когда другие растения уже увядают.

Комнатную хризантему можно купить в контейнере, но важно правильно выбрать растение. Цветок должен быть без признаков болезни и не заражен насекомыми. Принеся цветок домой нельзя первые две недели ставить его рядом с остальными растениями – необходим карантин. За это время хризантема адаптируется к новым условиям квартиры после питомника, и пойдет в рост.

Правильный уход

Цветок осенний, и ему необходима температура не выше +18 градусов. Поэтому комнатную хризантему осенью можно поставить даже на остекленном балконе. Теплый воздух в комнате может стать причиной усыхания листочков и опадания бутонов.

Растению не нужен длинный световой день – вполне будет достаточно 8 часов рассеянного света. В ярком освещении тоже нет необходимости.





Поливы тоже должны быть осенними, умеренными. Нельзя допускать сильного пересыхания субстрата, но и слишком заливать тоже нельзя. Раз в неделю можно купать цветок или опрыскивать. Также раз в неделю хризантемы в комнате подкармливают комплексными составами для цветущих.

Чтобы вырастить пышный куст, надо научиться правильно обрезать его и прищипывать. Чтобы получить крупные центральные цветки, все боковые бутоны прищипывают.

После цветения, уже зимой, зеленую массу срезают и убирают вазон в прохладное и темное место – цветок должен отдохнуть. Землю поддерживают в слегка увлажненном состоянии, а весной растение пересаживают в свежий субстрат и ставят на свет. Особенно важна пересадка для молодых экземпляров.

Обязательно надо удалять подсохшие листики и срезать слабые побеги. Также обязательно обрезают увядшие цветки, чтобы бутоны не отнимали силы у растения на созревание семян. Так хризантема будет цвести дольше.

Размножение

Когда кустик подрастет и станет густым, его можно разделить на несколько деленок, и получить молодые растения. Хризантемы проливают, а затем достают из вазона и делят так, чтобы на каждой части было несколько побегов и хорошо развитые корни.

Возможно размножение комнатной хризантемы и семенами, но этот способ очень хлопотный и длительный, и его используют опытные флористы в основном, для получения новых сортов.