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Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС

Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
Корабль "Союз МС-17" с двумя россиянами и американкой на борту отправится к Международной космической станции, он станет первым пилотируемым аппаратом, который доберется до станции по сверхкороткой двухвитковой схеме и потратит на это 3 часа 7 минут.

Рекорд

Ранее "Роскосмос" сообщал, что старт корабля с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур состоится в 8.45 мск 14 октября, а стыковка со станцией запланирована на 11.52 мск плюс-минус три минуты этого же дня. За время пути к МКС корабль сделает всего два оборота вокруг Земли. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.


Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые прибыли на станцию 9 апреля на "Союзе МС-16". Встреча на орбите, однако, продлится недолго – 22 октября экипаж 16-го корабля вернется на Землю.

Запуск 14 октября может стать последним, в ходе которого на МКС будет доставлен американский астронавт по контракту с NASA. На сегодняшний день других контрактов не заключено, но "Роскосмос" и американское космическое ведомство неоднократно заявляли о возможностях полетов в будущем россиян на американских кораблях, а американцев на российских, в порядке взаимозачета.

# Россия
По материалам: ria.ru

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