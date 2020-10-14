Экс-мэр Каунаса: Литва жила бы лучше, если бы не лаяла на Россию
Внешний курс Литвы после новых парламентских выборов не изменится, а официальный Вильнюс будет продолжать действовать в ущерб стране, сказал экс-мэр Каунаса, член «Союза борцов Литвы», Витаутас Шустаускас, комментируя выборы в Сейм.
Он также раскритиковал политику властей Литвы в сфере расходов на оборону.
Между тем что касается внешней политики балтийской республики, то все останется без изменений.
В воскресенье в Литве прошел основной день голосования на выборах в Сейм. Второй тур запланирован на 25 октября. Как отметили в главной избирательно комиссии Литвы, победу одержала партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», набрав 24,8% голосов избирателей.
Именно эта партия отличается в Литве наиболее жесткой антироссийской и русофобской риторикой.