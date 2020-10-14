Экс-мэр Каунаса: Литва жила бы лучше, если бы не лаяла на Россию

Лидия Мартынова

Внешний курс Литвы после новых парламентских выборов не изменится, а официальный Вильнюс будет продолжать действовать в ущерб стране, сказал экс-мэр Каунаса, член «Союза борцов Литвы», Витаутас Шустаускас, комментируя выборы в Сейм.

Он также раскритиковал политику властей Литвы в сфере расходов на оборону.

«Они бросают 2,5 процента из бюджета на вооружения. В атомном веке танки не нужны уже. А так они сделали для людей — подняли чуть-чуть пенсии, заработок, дали детям деньги, но если бы не бросали деньги в лужу, все было бы хорошо», — отметил Шустаускас.

Между тем что касается внешней политики балтийской республики, то все останется без изменений.

«Надо, чтобы пришли другие политики, которые бы поменяли иностранную политику с соседями. Я еще в 1992 году, сказал в Сейме: если будут умные люди, имея таких соседей, как Беларусь и Россия, мы бы по экономике были бы в Европе. Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо. Конечно, иметь таких соседей, чтобы все — и нефть, и газ — все есть. За бензин платили бы, наверное, несколько центов только», — считает Шустаускас.

В воскресенье в Литве прошел основной день голосования на выборах в Сейм. Второй тур запланирован на 25 октября. Как отметили в главной избирательно комиссии Литвы, победу одержала партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», набрав 24,8% голосов избирателей.

Именно эта партия отличается в Литве наиболее жесткой антироссийской и русофобской риторикой.