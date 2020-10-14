Эксклюзивные фото: бородатый Тэхён скрывает свою растительность!

Влада Некрасова

Интересно, почему никто из айдолов BTS не появлялся перед публикой с щетиной, усиками или бородой? Есть ли у них запреты на определенный тип внешности, поставленные компанией BigHit Entertainment? А что… Ведь руководство не разрешает им объявлять о романтических отношениях.

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Внешний вид также может стать одним из условий контракта. К тому же, многие знают, что Тэхён (Taehyung) больше всего пытается скрывать растительность на лице. Возможно, это его личные предпочтения, но не будем исключать и наличие строгой корпоративной этики, которая также могла повлиять на него.

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Несмотря на то, что найти фотографии Вишни с щетиной достаточно сложно, поскольку они являются редкостью на просторах интернета, нам удалось отыскать парочку для вас. Давайте посмотрим, идет ли ТэТэ щетина и какой образ вам нравится больше: брутальный Тэхён с бородкой и усиками или милый зайчик с гладким лицом?

«Определенно с щетиной!! Он более мужественный и еще больше похож на селеба!»

— пишут АРМИ.

«Нетнетнет, точно без! Вся его милота уходит, когда появляются эти дурацкие девственные усики фу!!»

— мнение девушки-фанатки.

Что же, армия разделилась на две группы в этом вопросе. Теперь черед выбирать за вами!

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