Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии

Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии

Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии
Рукопожатия оставались традиционным способом приветствия в Европе на протяжении сотен лет, из-за чего многие люди до сих пор протягивают руку, забывая о пандемии коронавируса. О том, как вежливо уклониться от рукопожатия и чем можно заменить традиционный способ приветствия, корреспонденту РИА Новости рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон.

"Конечно, пожимать руку для нас естественно, поскольку мы так здороваемся на протяжении последних 500-600 лет. Так что самое лучшее тут – инициативный подход. Увидев вас, я встану, сложу руки или приложу руку к сердцу, это вариант арабского приветствия. Таким образом я, находясь на расстоянии нескольких метров от вас, даю понять, что мы не будем целоваться, не будем обниматься, не будем пожимать руки, но я все равно с вами здороваюсь и выражаю свою радость от встречи", - пояснил Хэнсон.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Киргизии депутаты в третий раз выбрали премьером Садыра Жапарова
В Киргизии депутаты в третий раз выбрали премьером Садыра Жапарова
Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"
Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"
Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии
Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии
"Ужасная репутация". Госдеп об избрании РФ в Совет ООН по правам человека
"Ужасная репутация". Госдеп об избрании РФ в Совет ООН по правам
Кредитный бум: грозит ли России ипотечный кризис
Кредитный бум: грозит ли России ипотечный кризис
Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей
Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей
Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи единиц техники
Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты приемной кампании в педагогические вузы
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты
Экс-мэр Каунаса: Литва жила бы лучше, если бы не лаяла на Россию
Экс-мэр Каунаса: Литва жила бы лучше, если бы не лаяла на Россию
Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
МО Армении сообщило об ужесточении боев в НКР: события ночи 14 октября
МО Армении сообщило об ужесточении боев в НКР: события ночи 14 октября
"Я люблю экшен": Киркоров думает проколоть пенис с сосками и сходить "группой" на нудисткий пляж - СМИ
"Я люблю экшен": Киркоров думает проколоть пенис с сосками и сходить

Топ на сегодня

Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет смысла
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю — мнение
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю —
В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам программы «Земский учитель»
В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам

Еще по теме

Названа альтернатива рукопожатию после завершения эпидемии коронавируса
«Трамп стал жертвой»: в соцсетях обсуждают рукопожатие президентов США и Франции
В Швейцарии мусульманской паре отказали в гражданстве за отказ от рукопожатия
Видео с рукопожатием Трампа на открытии саммита АСЕАН насмешило соцсети