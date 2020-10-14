Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии

Лидия Мартынова

Рукопожатия оставались традиционным способом приветствия в Европе на протяжении сотен лет, из-за чего многие люди до сих пор протягивают руку, забывая о пандемии коронавируса. О том, как вежливо уклониться от рукопожатия и чем можно заменить традиционный способ приветствия, корреспонденту РИА Новости рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон.

"Конечно, пожимать руку для нас естественно, поскольку мы так здороваемся на протяжении последних 500-600 лет. Так что самое лучшее тут – инициативный подход. Увидев вас, я встану, сложу руки или приложу руку к сердцу, это вариант арабского приветствия. Таким образом я, находясь на расстоянии нескольких метров от вас, даю понять, что мы не будем целоваться, не будем обниматься, не будем пожимать руки, но я все равно с вами здороваюсь и выражаю свою радость от встречи", - пояснил Хэнсон.