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Эксперты горячей линии Минпросвещения России продолжают консультировать родителей

Эксперты горячей линии Минпросвещения России продолжают консультировать родителей

Специалисты горячей линии Минпросвещения России продолжают работать с поступающими обращениями граждан. В последнее время увеличилось количество звонков с просьбой прокомментировать информацию, распространяемую в чатах и мессенджерах, о введении дистанционного обучения на постоянной основе или различных видах голосования, уточняет пресс-служба ведомства. 

Эксперты горячей линии напоминают, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждалось и не будет обсуждаться.

Со своей стороны Минпросвещения России призывает родителей пользоваться официальными источниками информации, прежде всего сайтом министерства edu.gov.ru и сайтами региональных органов управления образованием. Информация о работе школ, каникулярном времени и иных режимных мерах, принимаемых образовательными организациями, всегда общедоступна и открыта.

«Мы продолжаем вместе с регионами вести открытое консультирование родителей по любым вопросам, связанным с работой образовательных организаций, любые решения всегда общедоступны, и, если вы сталкиваетесь со ссылками на некие источники или данные от неустановленных лиц или чьих-то «знакомых», скорее всего, вы имеете дело с недостоверной информацией. Родительские чаты сегодня – важная среда коммуникации, и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования. Однако именно там по понятным причинам могут зарождаться подобные слухи. Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Телефон горячей линии Минпросвещения России: 8 (800) 200-91-85. 

Подобные горячие линии по вопросам образования также действуют во всех регионах страны.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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