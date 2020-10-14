Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех

Вадим Карасев

За последние шесть или семь месяцев многие узнали все о домашних тренировках, тренировках с собственным весом, виртуальных занятиях пилатесом и йогой. За время изоляции прославиться успели и ранее мало кому известные приверженцы ЗОЖ. Одной из тех, кто словил хайп, стала 34-летняя блогерша Хлоя Тинг из Мельбурна (ее канал на YouTube называется Chloe's Addiction). Девушка устраивает челленджи и записывает авторские тренировки, которые уже помогли тысячам девушек похудеть и стать обладательницами стального пресса всего за две недели. Тинг набрала огромное количество подписчиков в социальных сетях: более восьми миллионов фолловеров на YouTube и более 660 миллионов просмотров. Ее тренировки стали вирусными в TikTok, а в ее челлендже #ChloeTingChallenge приняли участие 205 миллионов человек. Рассказываем о популярном фитнес-блогере и ее системе тренировок поподробнее.

Кто такая Хлоя Тинг?

Хлоя Тинг родилась в Брунее, а затем переехала в Австралию. Девушка изучала эконометрику, статистику и финансы, а также имеет степень магистра. Три года она работала аналитиком, а в 2010-м начала вести блог о моде и путешествиях. Спустя семь лет девушка решила переключиться на спортивную тему, зарегистрировалась на YouTube в 2011 году, но стала популярной, только когда начала публиковать тренировки в (где же еще?) TikTok, и все больше и больше людей начали выполнять ее "задачи".









Эти задачи (они же тренировки) часто разбиваются на периоды в одну или две недели и обещают впечатляющие результаты. И именно ее фитнес-программа, которую начали практиковать во время пандемии (социальные сети и перепосты сделали свое дело), произвела фурор и за короткое время стала вирусной. Тинг даже стала финалистом конкурса Shorty Awards 2020 в категории "Здоровье".

Сейчас у Тинг 14,5 миллиона подписчиков на YouTube. А вот всего два месяца назад у нее было 10 миллионов фолловеров. Излишне говорить, что сейчас люди все чаще и чаще ищут в Google тренировки Хлои.





Секрет — простые тренировки

Хлоя советует делать простые упражнения на пресс (без весов, лент и утяжелителей). Она даже создала специальную программу для похудения, многие опробовали ее на себе и добились отличных результатов. Например, в комплекс упражнений на пресс входят берпи, скручивания, выпады, планка и другие.

Благодаря видеороликам продолжительностью от 10 до 15 минут каждый может хорошо попотеть с Тинг в перерыве на обед или даже перед сном. Видеоролики избавляют от утомительной рутины: не надо тратить час на поездку в тренажерный зал и закупать оборудование. Достаточно просто расстелить коврик и наблюдать за тем, как фитнес-блогер демонстрирует каждое движение. Тинг учит зрителей, как правильно дышать и получать максимум из каждого упражнения.





Блогер также устраивает челленджи, например, Two Weeks Shred Challenge, направленный на проработку мышц пресса. Двухнедельная программа состоит из пяти видео, каждое из которых посвящено укреплению различных участков тела. Каждое видео длится около 12 минут, а тренировка состоит из двух — четырех роликов в день.





Предлагаем начать с одной из более быстрых тренировок Тинг на пресс (у нее колоссальные 234 миллиона просмотров), а затем перейти к ее 30-минутным упражнениям на все тело.









Отчасти успех Тинг связан с тем, что она попала в тренд (скажем спасибо TikTok), но ее тренировки эффективны (есть тысячи фотографий до и после). Вторая причина ее популярности — тренировки Тинг доступны.













Самая впечатляющая заслуга фитнес-блогера в том, что она предоставляет качественный контент совершенно бесплатно. На ее веб-сайте перечислены различные бесплатные программы, что позволяет легко настроить тренировку в соответствии с конкретными фитнес-целями.

Продолжительность большинства программ варьируется от 14 до 30 дней. Занятия не требуют специальной спортивной одежды или оборудования и часто могут быть изменены в зависимости от уровня навыков. Абонемент в спортзал также не требуется.





Видео Тинг — неплохой старт для начала фитнес-пути, если вам нужны бесплатные и незамысловатые тренировки, поскольку они нацелены на самые разные группы мышц. Постоянное движение и мало отдыха — это хороший вариант для новичков.









Конечно, вы не будете выглядеть, как сама Хлоя, через две недели, но по этому поводу расстраиваться точно не стоит. Если верить "знакомому из администрации президента", нас ждет еще один карантин, поэтому домашние тренировки от фитнес-звезды точно пригодятся.



















































