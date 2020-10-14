«Как ей тяжело с такими бидончиками»: Билли Айлиш показала грудь

Влада Некрасова

На популярную американскую певицу Билли Айлиш (Billie Eilish) обрушилась волна хейта. Девушку сняли папарацци на прогулке в Лос-Анджелесе. Однако внешний вид кумира молодежи напугал пользователей сети.

Во время прогулки ее заметили в кружевном бюстгальтере, поверх которого был надет обтягивающий бежевый топ, а на ногах красовались шорты, носки Gucci и шлепанцы. Поклонники были очень удивлены, увидев ее в таком образе. Они отмечают, что обычно певица выходит в свет в нарядах оверсайз, чтобы не показывать общественности свою фигуру. Однако вчера она предпочла продемонстрировать свою грудь и полноватую форму, доказав, что даже звезды бывают неидеальны.

«Это ужас! Как можно себя не любить, чтобы так себя запустить! Ей ещё 30 лет даже нет», «Фигура 40-летней женщины», «Это как с павлином: все красивенько, а под перьями куриная жопа», «Представляю, как ей тяжело с такими бидончиками», «Вот это кабанчик», «Даже Леди Гага выглядит лучше, чем это недоразумение»,

— комментируют фигуру пользователи сети.

Отметим, что запрос: «Как выглядит Биили Айлиш без одежды» — самый популярный в русскоязычном и мировом интернете. Кажется, теперь вопросов осталось меньше.

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