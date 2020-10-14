Как влюбить в себя Овна и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

К каждому из Знаков Зодиака нужен свой подход в любви. Что касается Овнов, то с этими людьми точно не получится обойтись одной удачей. Астрологи расскажут, как их влюбить и удержать рядом.

В амурной сфере очень важно пользоваться любовными талисманами, но удача — это еще не всё. Астрологи рекомендуют анализировать характер человека и проявлять мудрость на любом этапе отношений.

Как влюбить Овна

Овны — люди с необычным и очень динамичным характером. Они типичные непоседы, очень вспыльчивые. Если хочется понравиться такому человеку, то сначала нужно втереться к нему в доверие. Овны крайне осторожны, поэтому с новыми знакомыми они не ведут себя так открыто, как с друзьями.

Рожденные под этим Знаком люди легко идут на контакт с теми, кто обладает похожими взглядами на жизнь и разделяет их убеждения. С ними нужно идти на компромиссы. В противном случае знакомство закончится конфликтом.

Чтобы влюбить в себя Овна, нужно давать ему свободу и возможность управлять отношениями. На Овна нельзя давить, с ним лучше почаще соглашаться. Если всё сделать правильно, влюбленность при должном развитии событий появится очень быстро. Они не из тех, кто, влюбляясь, делает вид, что ничего не произошло. Если чувства появились, Овны их не сдерживают.

Как удержать Овна рядом

Если влюбить в себя этого человека относительно легко, то удержать его рядом еще проще. С Овнами стоит быть открытыми и честными. Они очень ценят доброту и объективную критику. Если они начинают кричать, ругаться и выплескивать негатив, не нужно отвечать тем же. Они очень быстро успокаиваются.

Они обожают подарки и сюрпризы больше, чем кто-либо другой. В уже начавшихся отношениях стоит помнить о том, что Овнам нужно дарить подарки и удивлять их.

Многие считают людей этого Знака полигамными, но на самом деле они типичные однолюбы. Они вряд ли сразу уйдут к другому человеку, если что-то пойдет не так. Сначала они попробуют починить нынешние отношения. Старайтесь не обижать их и вовремя просить прощения. Овны не допустят того, чтобы их как-то угнетали. Они не терпят манипуляций. Именно поэтому с ними лучше не вести нечестной любовной игры. Мстить они не станут, но однажды можно будет потерять их безвозвратно.