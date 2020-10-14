Катасонов предложил ввести специальный налоговый режим для министров, сенаторов и депутатов

Анастасия Иванова

Первый замглавы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов предложил разрешить министрам и парламентариям оформляться самозанятыми, чтобы платить налог от сдачи жилья в рамках особого режима. Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму и есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Сейчас на сенаторов, депутатов и министров не распространяется возможность использования «Налога на профессиональный доход» (НПД). При этом норма распространяется на государственных и муниципальных служащих — они могут не платить обычный НДФЛ в 13 процентов от сдачи жилья в аренду, а зарегистрироваться самозанятыми и платить налог по льготной ставке в 4-6 процентов.

Ограничения по налоговой базе не более 2,4 миллиона рублей в год в отношении доходов от сдачи в аренду жилья для таких налогоплательщиков сохраняются, говорится в пояснении к проектам.

Режим «Налог на профессиональный доход» был введен с 1 января 2019 года в 4 регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Сейчас этот режим распространили на большинство регионов России.

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