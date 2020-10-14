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Красивые поделки из леса

Красивые поделки из леса

Часто ли осенью вы ходите в лес? Практически любой человек потенциальный грибник. Осенью в лесу грибы, люди часто гуляют, собирают грибочки, откидывая ногами ветки, которые когда-то свалились с деревьев. А очень зря. Если бы вы знали, сколько интересных поделок можно сделать из таких веток. Самое интересное, чем кривее и необычнее ветка, тем лучшее произведение искусства из нее получается.

Взять, к примеру, длинную толстую ветку с суками. Из нее может получиться прекрасный светильник для дачи и даже для квартиры. А если ветка большая, то светильник можно сделать напольный. Все, что потребуется, это хорошенько почистить ветку, очистить ее от остатков коры и подрезать немного сучки, которыми обычно такая ветка богата. После этого мелкой наждачной бумагой обрабатываем всю ветку, покрываем лаком и крепим к основанию. Чтобы не менять стиль, основанием может быть как спил дерева, так и несколько веток меньшего размера, которые послужат ножками. Чем шире ноки расставлены, тем устойчивее будет ваш торшер. Осталось обмотать провод с патроном вокруг ствола и вкрутить лампочку. Если есть желание, то из совсем тонких веток можно сделать абажур. Смотреться будет просто фантастически.


Это всего лишь две поделки, которые сможет сделать любой человек, при этом получив красивый предмет интерьера для дома или дачи. А ведь таких хитрых поделок может быть намного больше, требуется лишь одно, прежде чем откинуть веку из-под ног, просто включить немного фантазии и подумать — что из нее может получиться. Если не придумали на месте, а ветка действительно интересная, возьмите ее домой, она обязательно пригодится, и вы сделаете из нее настоящую красоту.

# Интересное
По материалам: planktons

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