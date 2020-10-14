Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи за вклад в моду
Сегодня, 02:00 Лидия Мартынова
Дизайнер Ким Джонс был награжден орденом Британской империи: он сообщил об этом в своем инстаграм-аккаунте.
Джонс получил высокую награду 9 октября.
Дизайнер получил награду за вклад в моду. Сейчас Джонс занимает позиции креативного директора мужской линии Dior и женской линии Fendi — на вторую он был назначен в сентябре и представит свою первую коллекцию в феврале 2021 года.
По материалам: gogetnews.info