Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи за вклад в моду

Лидия Мартынова

Дизайнер Ким Джонс был награжден орденом Британской империи: он сообщил об этом в своем инстаграм-аккаунте.Джонс получил высокую награду 9 октября.Дизайнер получил награду за вклад в моду. Сейчас Джонс занимает позиции креативного директора мужской линии Dior и женской линии Fendi — на вторую он был назначен в сентябре и представит свою первую коллекцию в феврале 2021 года.