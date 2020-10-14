Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи за вклад в моду

Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи за вклад в моду

Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи за вклад в моду
Дизайнер Ким Джонс был награжден орденом Британской империи: он сообщил об этом в своем инстаграм-аккаунте.

Джонс получил высокую награду 9 октября.
Дизайнер получил награду за вклад в моду. Сейчас Джонс занимает позиции креативного директора мужской линии Dior и женской линии Fendi — на вторую он был назначен в сентябре и представит свою первую коллекцию в феврале 2021 года.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи за вклад в моду
Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи
Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"
Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"
Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией
Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией
Лавров пригрозил ЕС прекращением диалога
Лавров пригрозил ЕС прекращением диалога
Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
Ультиматум Тихановской, ботинок Хрущева, танцы Трампа: о чем пишут в Телеграме 13 октября
Ультиматум Тихановской, ботинок Хрущева, танцы Трампа: о чем пишут в
Нарушение перемирия в Карабахе выгодно Турции — Степанакерт
Нарушение перемирия в Карабахе выгодно Турции — Степанакерт
Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании
Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании
Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом
Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
В Подмосковье стартовала Единая неделя ГТО
В Подмосковье стартовала Единая неделя ГТО

Топ на сегодня

Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет смысла
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет
Эколог: Украина на пороге катастрофы
Эколог: Украина на пороге катастрофы

Еще по теме

Глава СНБО Украины получил высокую государственную награду
Рой Джонс-младший отправил в нокаут бойца ММА Вайрона Филипса
Рой Джонс поздравил Путина с днем рождения и назвал себя русским
Ким Кардашьян, Белла Хадид, Кейт Мосс и другие на показе Dior Men в Майами