Кредитный бум: грозит ли России ипотечный кризис

Анастасия Иванова

Растет как на дрожжах

Россияне с начала года оформили свыше миллиона ипотечных кредитов. Рынок бурно растет в разгар пандемии. Одна из главных причин — программа льготной ипотеки. В ЦБ предупредили: увеличение объемов жилищных займов может обернуться подорожанием недвижимости и перегревом рынка. Впрочем, пока, уверяет регулятор, беспокоиться не о чем. Грозит ли стране ипотечный кризис — в материале РИА Новости.

Ипотека штурмует новые высоты. "По предварительным оценкам "Дом.РФ", за три квартала этого года выдали более миллиона жилищных займов на сумму около 2,7 триллиона рублей. В сентябре — 180-185 тысяч кредитов почти на полтриллиона", — сообщил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.





Относительно того же периода прошлого года показатели увеличились на 22% в количественном выражении и 36% — в денежном. Только в сентябре на вторичном рынке оформили кредитов на 280 миллиардов рублей. По сравнению с тем, что было год назад, прирост — 77%, это абсолютный максимум за всю историю ведения статистики.

Дело в том, что с апреля в стране действует программа ипотеки с господдержкой.

Получить заем на приобретение жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, причем ставка не меняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. По оценкам Мутко, в сентябре именно на льготную ипотеку пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки.

Как отмечает Антон Мороз, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), господдержкой воспользовались почти 70% новых заемщиков. Для них первоначальный взнос снизили до 15%, а вилку применения ипотеки расширили: льготный кредит можно взять на новое жилье стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградских областях — до 12 миллионов.