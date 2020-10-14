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Кредитный бум: грозит ли России ипотечный кризис

Кредитный бум: грозит ли России ипотечный кризис
Россияне с начала года оформили свыше миллиона ипотечных кредитов. Рынок бурно растет в разгар пандемии. Одна из главных причин — программа льготной ипотеки. В ЦБ предупредили: увеличение объемов жилищных займов может обернуться подорожанием недвижимости и перегревом рынка. Впрочем, пока, уверяет регулятор, беспокоиться не о чем. Грозит ли стране ипотечный кризис — в материале РИА Новости.

Растет как на дрожжах

Ипотека штурмует новые высоты. "По предварительным оценкам "Дом.РФ", за три квартала этого года выдали более миллиона жилищных займов на сумму около 2,7 триллиона рублей. В сентябре — 180-185 тысяч кредитов почти на полтриллиона", — сообщил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.


Относительно того же периода прошлого года показатели увеличились на 22% в количественном выражении и 36% — в денежном. Только в сентябре на вторичном рынке оформили кредитов на 280 миллиардов рублей. По сравнению с тем, что было год назад, прирост — 77%, это абсолютный максимум за всю историю ведения статистики.

Дело в том, что с апреля в стране действует программа ипотеки с господдержкой.


Получить заем на приобретение жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, причем ставка не меняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. По оценкам Мутко, в сентябре именно на льготную ипотеку пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки.

Как отмечает Антон Мороз, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), господдержкой воспользовались почти 70% новых заемщиков. Для них первоначальный взнос снизили до 15%, а вилку применения ипотеки расширили: льготный кредит можно взять на новое жилье стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградских областях — до 12 миллионов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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