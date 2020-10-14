Кредитный бум: грозит ли России ипотечный кризис
Растет как на дрожжах
Ипотека штурмует новые высоты. "По предварительным оценкам "Дом.РФ", за три квартала этого года выдали более миллиона жилищных займов на сумму около 2,7 триллиона рублей. В сентябре — 180-185 тысяч кредитов почти на полтриллиона", — сообщил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Относительно того же периода прошлого года показатели увеличились на 22% в количественном выражении и 36% — в денежном. Только в сентябре на вторичном рынке оформили кредитов на 280 миллиардов рублей. По сравнению с тем, что было год назад, прирост — 77%, это абсолютный максимум за всю историю ведения статистики.
Дело в том, что с апреля в стране действует программа ипотеки с господдержкой.
Получить заем на приобретение жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, причем ставка не меняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. По оценкам Мутко, в сентябре именно на льготную ипотеку пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки.
Как отмечает Антон Мороз, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), господдержкой воспользовались почти 70% новых заемщиков. Для них первоначальный взнос снизили до 15%, а вилку применения ипотеки расширили: льготный кредит можно взять на новое жилье стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградских областях — до 12 миллионов.