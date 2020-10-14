Лавров: Приднестровскому урегулированию мешают США, подминая Молдавию
Механизм по приднестровскому урегулированию не работает, так как США хотят создать из Молдавии нарыв на постсоветском пространстве, заявил сегодня, 14 октября, глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров в интервью «Радио Sputnik».
По словам министра, Вашингтон пытается учить других уважать интересы и право каждого народа выбирать свою судьбу, «они это право пытаются формировать через свои посольства, в том числе в Молдавии, Украине и в республиках Закавказья», иногда с помощью «майданов», как это было в Киеве.
При этом, подчеркивает Лавров, Россия не должна вести себя как ведут себя американцы: грубо, невежливо, беспардонно.
Глава российского дипломатического ведомства обратил внимание на то, что «внутренние передряги в этих странах играют свою роль — во всех странах есть внутренние проблемы, особенно это было видно в Киргизии и в Молдавии».
Он также выразил сожаление, что общепринятый механизм переговоров по приднестровскому урегулированию формата «5+2» (Кишинев и Тирасполь — конфликтующие стороны, Россия, Украина и ОБСЕ — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели) сегодня не работает.
ИА Newstes сообщало, что по мнению молдавских социалистов, их бывший партнер по коалиции Майя Санду, являясь безвольным политиком, в настоящее время находится под внешним влиянием западных партнеров. Напомним, летом 2019 года коалиция правоцентристского блока ACUM (ПДС и партия «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе) и ПСРМ после десятилетнего правления отстранили от власти Демпартию. Санду получила портфель премьера, однако спустя пять месяцев оставила эту должность после вотума недоверия из-за подхода к реформированию прокуратуры и ушла в оппозицию. Баллотируясь на пост главы государства (выборы пройдут 1 ноября), она уже на этом этапе заявляет о вероятной фальсификации и обещает массовые протесты по примеру белорусских.
О возможности попытки государственного переворота в Молдавии говорят и местные эксперты. Вместе с тем, глава государства Игорь Додон, оценивая возможные риски и будучи уверенным в своей победе на выборах, не видит пока прямой угрозы массовых протестов. По его мнению ситуация вполне стабильна, но с оговоркой, что не будет на нее влияния из вне.