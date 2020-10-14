Лавров: Приднестровскому урегулированию мешают США, подминая Молдавию

Влада Некрасова

Механизм по приднестровскому урегулированию не работает, так как США хотят создать из Молдавии нарыв на постсоветском пространстве, заявил сегодня, 14 октября, глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров в интервью «Радио Sputnik».

По словам министра, Вашингтон пытается учить других уважать интересы и право каждого народа выбирать свою судьбу, «они это право пытаются формировать через свои посольства, в том числе в Молдавии, Украине и в республиках Закавказья», иногда с помощью «майданов», как это было в Киеве.

«Считаю, что мы должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более в странах — ближайших союзниках РФ. Мы долгие годы жили в одном государстве», — отметил дипломат.

При этом, подчеркивает Лавров, Россия не должна вести себя как ведут себя американцы: грубо, невежливо, беспардонно.

«Они так же делают сейчас в Молдавии. Мы видим это даже по публичным высказываниям американского посла. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны. Мы должны видеть перспективу развития наших союзников. Должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события», — добавил Сергей Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства обратил внимание на то, что «внутренние передряги в этих странах играют свою роль — во всех странах есть внутренние проблемы, особенно это было видно в Киргизии и в Молдавии».

«Чтобы мы не делали, все равно Запад будет пытаться нас стреножить, сдерживать, подрывать, подрезать наши возможности в экономике, политике и в технологических сферах. Однако, при всех человеческих инстинктах, при всем желании, убежден, что необходимо оставаться на почве международного права. Ничего надежнее, чем устав ООН человечество не придумало», — констатировал он.

Он также выразил сожаление, что общепринятый механизм переговоров по приднестровскому урегулированию формата «5+2» (Кишинев и Тирасполь — конфликтующие стороны, Россия, Украина и ОБСЕ — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели) сегодня не работает.

«Американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсоветском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась между госпожой Санду (Майя Санду лидер партии „Действие и солидарность“) и Додоном (Игорь Додон — президент РМ) и его Партией социалистов, чтобы она никогда не состоялась на практике, и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу», — резюмировал Сергей Лавров.

ИА Newstes сообщало, что по мнению молдавских социалистов, их бывший партнер по коалиции Майя Санду, являясь безвольным политиком, в настоящее время находится под внешним влиянием западных партнеров. Напомним, летом 2019 года коалиция правоцентристского блока ACUM (ПДС и партия «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе) и ПСРМ после десятилетнего правления отстранили от власти Демпартию. Санду получила портфель премьера, однако спустя пять месяцев оставила эту должность после вотума недоверия из-за подхода к реформированию прокуратуры и ушла в оппозицию. Баллотируясь на пост главы государства (выборы пройдут 1 ноября), она уже на этом этапе заявляет о вероятной фальсификации и обещает массовые протесты по примеру белорусских.

О возможности попытки государственного переворота в Молдавии говорят и местные эксперты. Вместе с тем, глава государства Игорь Додон, оценивая возможные риски и будучи уверенным в своей победе на выборах, не видит пока прямой угрозы массовых протестов. По его мнению ситуация вполне стабильна, но с оговоркой, что не будет на нее влияния из вне.

«На данном этапе я не вижу серьезного геополитического интереса и соблазна воспользоваться победой нашего кандидата, чтобы дестабилизировать ситуацию. Дестабилизация ситуации в Молдавии невыгодна ни восточным, ни западным партнерам. Но если, не дай бог, что-нибудь случится, наши правоохранительные органы хорошо подготовлены. При этом мы будем действовать строго в рамках закона», — предупредил президент Молдавии.