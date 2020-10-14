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Лавров пригрозил ЕС прекращением диалога

Лавров пригрозил ЕС прекращением диалога

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз может остаться без возможности прямого диалога с Россией, если не поймет, что он должен быть взаимоуважительным.

Как сообщает "Интерфакс", Лавров напомнил о словах главы Еврокомиссии о том, что "с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается".

"Так тому и быть, если они этого хотят... Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться", – сказал он.

Глава российской дипломатии добавил, что в инциденте с Алексеем Навальным Европа в целом и Германия в частности обязаны выполнять свои международно-правовые обязательства – к таковым относятся конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней.

В сентябре стало известно об отмене визита в Берлин главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам дипломата, западные партнеры "перешли все приличия, все рамки разумного" в ситуации с Алексеем Навальным.

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По материалам: uposters.ru

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