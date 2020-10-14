Лили Джеймс, которую подозревают в романе с женатым актером, дала интервью: "Лучше дать себе волю и сделать"

Вадим Карасев

Главными ньюсмейкерами этой недели стали 31-летняя Лили Джеймс и 50-летний Доминик Уэст. Папарацци подловили звезд в одном из кафе в Риме. На снимках они целовались и обнимались, как пара влюбленных. И все бы ничего, но у актера есть жена и четверо детей. И жена, оказывается, не знала, как проводит время ее супруг. Неудивительно, что теперь общественность под лупой рассматривает каждый шаг Доминика и Лили, в том числе заново анализирует и их прошлые поступки. Так, сегодня пользователи сети обсудили интервью актера четырехлетней давности, в котором он четко дал понять, что брак не должен рушиться из-за мимолетного романа мужчины на стороне.

А теперь все обсуждают интервью Лили американскому Harper's Bazaar, которое она дала до того, как были опубликованы фотографии, сделанные во время римских каникул звезды и Доминика Уэста. Примечательно, что в интервью Джеймс рассуждает о том, что лучше сделать и пожалеть, а не наоборот.





Актриса объяснила, что, хотя она допускала ошибки в прошлом, она считает, что люди могут оправиться от последствий этих проступков.

Я все время совершаю ошибки. В этом вся суть жизни. Я бы не хотела убегать от ситуации или быть слишком напуганной, чтобы действовать.

Я считаю, что лучше дать себе волю и сделать ошибки с открытым сердцем. Неважно, подсказывает ли вам интуиция верное решение или ошибочное, вы всегда можете исправить свои ошибки и извлечь уроки из них,

— призналась актриса.





Она добавила, что пытается "нарастить броню" и считает, что критика может быть полезной, если она конструктивна.

Критика иногда может казаться действительно чем-то очень личным, или это может казаться вендеттой и нападением на вас, а с этим действительно сложно справиться. Но я все еще учусь, я все еще разбираюсь в этом. Все, что действительно имеет значение, — это то, как вы относитесь к себе и как люди, которых вы любите, относятся к вам. Вы можете вооружиться этой силой и этими знаниями,

— подытожила она.





Доминик Уэст

Джеймс хранит молчание о характере ее отношений со звездой сериала "Любовники" Домиником Уэстом. А вот сам актер и его жена Кэтрин Фитцджеральд уже успели дать первый комментарий о произошедшем. Пара позировала перед своим домом, прежде чем оставить записку для журналистов, в которой говорилось:

Наш брак крепкий, и мы все еще вместе.

Доминик и Кэтрин вместе с 2010 года и воспитывают четверых детей: 13-летнюю Дору, 12-летнего Шона, 11-летнего Фрэнсиса и 7-летнюю Кристабел. Также у актера есть взрослая дочь от предыдущих отношений.