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Мантуров: Цена на лекарства от Covid-19 уже снизилась в два раза

Мантуров: Цена на лекарства от Covid-19 уже снизилась в два раза

Розничная цена российских препаратов от Covid-19 снизилась уже более чем в два раза. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства, — сказал он, пояснив, что снижение цены происходит поступательно. — Когда это малый объем — одна цена, как только объем увеличивается, автоматически включается регулирование цены со стороны государства».

Как сообщало ИА Newstes , правительство России включило препараты для лечения новой коронавирусной инфекции в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Пока что цена на антиковидный «Фавипиравир» и его аналоги («Авифавир», «Арепливир», «Коронавир») начиналась от 12 тыс. рублей. Все препараты стали поступать в аптеки России в конце сентября. Стоимостью уже заинтересовались в ФАС, которая направила запросы производителям.

Сегодня пресс-служба Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщила о разработке нового средства от Covid-19, у которого нет побочных эффектов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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