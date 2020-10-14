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Mash: у Ксении Собчак обнаружен коронавирус

Mash: у Ксении Собчак обнаружен коронавирус

Как сообщает телеграм-канал Mash, у 38-летней российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак был обнаружен коронавирус.

Недавно известная телеведущая сдавала ПЦР-анализ на COVID. 11 октября пришел положительный результат. Правда, связаться с Ксенией медикам пока не удалось. Возможно, она еще сама не знает о результате теста,

— пишут в социальной сети.


Однако на связь вышла сама телеведущая и уже прокомментировала новости о своей "болезни".

О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна?

— написала она в своем телеграм-канале.

Над новостью, что у нее якобы обнаружили коронавирус, Собчак откровенно посмеялась и сделал ироничный отсыл к песне Земфиры.

А у меня СПИД, и значит, мы умрем,

— написала она.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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