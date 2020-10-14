Месхиев подтвердил, что Псковский драмтеатр объединится с Александринкой

Лидия Мартынова

Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) к 1 января 2021 года, сообщил худрук Псковского театра Дмитрий Месхиев.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой.

"Сегодня была поставлена точка по поводу соединения Псковского театра с Национальным театром России... Мы получили полное одобрение и руководства региона, и министра культуры. У нас есть бюджет, и сейчас за ближайшие 2,5 месяца – до 1 января 2021 года – мы должны подготовить и подписать все документы, и уже с 1 января стать частью Национального театра России", - сказал Месхиев, чьи слова приводятся на сайте Псковского драмтеатра.

"Мы уже приступили к обсуждению самого главного – творческих вопросов… Главное для нас – это развивать театр: получить возможность приглашать режиссеров более высокого уровня, создавать больше декораций и даже больше спектаклей", - добавил он.

По мнению худрука Александринки Валерия Фокина, объединение с Псковским драматическим театром позволит творческим коллективам выйти на "качественно новый уровень".

"Это абсолютно другой уровень финансирования и абсолютно другие возможности для постановок, это другой уровень зарплат, возможность более динамично обновлять материально-техническую базу. Я считаю, что это достаточно взвешенное решение, ювелирное, потому что, с одной стороны, театр становится частью большого федерального проекта, с другой стороны, он абсолютно четко сохраняет свою автономию", - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.