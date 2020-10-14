Минпромторг рассказал, какие украинские заводы выведут из-под санкций

Влада Некрасова

Минпромторг рассказал, какую именно продукцию производят три украинских завода, которым в скором времени может быть открыт доступ на рынок РФ.

Минпромторг уточняет, что речь идет о конкретной номенклатуре трёх украинских производителей. Так, "Барский машиностроительный завод" выпускает котлы центрального отопления. Компания "Брацлав" производит доильные аппараты, что создаст дополнительную конкурентную среду для европейских компаний, поставляющих эту продукцию на российский рынок, а "Рубежанский картонно-тарный комбинат" выпускает гофрокартон, отмечается на сайте Минпромторга.