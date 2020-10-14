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Мишустин выделил Омской области новые школьные автобусы

Мишустин выделил Омской области новые школьные автобусы
Омская область получит новую партию школьных автобусов, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Согласно документу, в школы региона поступит 51 автобус разной вместимости, из них 29 - вместимостью 10-12 человек, восемь рассчитаны на 13-20 человек и 14 автобусов вмещают до 24 пассажиров. Как отмечают в облправительстве, ежедневно более 12 тысяч школьников добираются в школы Омской области на автобусе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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