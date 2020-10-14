МО Армении сообщило об ужесточении боев в НКР: события ночи 14 октября

Влада Некрасова

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о продолжении артиллерийских боев на линии соприкосновения в Карабахе. «Сегодня шли очень тяжелые бои на северном направлении, одно из самых сложных сражений этой войны», — написал Ованнисян в Facebook.

Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. «Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем. Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм», — заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

На переговорах в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе было зафиксировано сохранение существующего переговорного формата, но это не значит исключение из переговоров Карабаха, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Идея Азербайджана исключить Нагорный Карабах из переговоров не состыкуется с реалиями, сказал министр. «Карабах имеет свое слово и как бы их (жителей и власти Карабаха) ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии», — заявил Мнацаканян.

Американская газета The Wall Street Journal во опубликовала материал, в котором утверждается, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии были переброшены в район конфликта в Нагорном Карабахе. В статье говорится, что «сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией приняли участие в боях между Азербайджаном и Арменией». По сведениям издания, «еще сотни готовятся к отправке». Информацию об этом подтвердили два источника газеты в Сирии, связанные с переброской боевиков.

Европейский союз «играет с огнем», вводя против России санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога, заявил депутат Европарламента от фракции «Идентичность и демократия» Тьерри Мариани. «Нет каких-либо доказательств вины российских властей, ЕС принимает санкции, и создается новое понятие в международном праве: презумпция виновности. Это противоречит международному праву. Мы видим, что это чисто политическое решение», — считает европейский депутат.

ЕС хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией и расширять сотрудничество, сообщил представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своей беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес», — говорится в распространенном внешнеполитической службой документе.

Руководство Совета Европы выступило с заявлением, в котором призвала власти Белоруссии начать диалог с представителями оппозиции, прекратить насилие в отношении протестующих, освободить политзаключенных и провести конституционную реформу в стране. Совет также заявил о готовности помочь Минску на пути к реформам. После начала протестов Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости в стране конституционной реформы, но не уточнял, когда именно она будет проведена.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил о подготовке боевиками провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации. «В российский Центр по примирению поступила информация о подготовке боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытки организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.