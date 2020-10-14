Мошенники в пандемию стали чаще предлагать "скидки" при оплате счетов

Анастасия Иванова

Мошенники в период кризиса, связанного с пандемией коронавируса, стали чаще предлагать своим жертвам скидки на оплату фальшивых счетов, при этом они ориентируются на небольшие суммы, чтобы у пострадавших не было стимула тратить время на обращение в правоохранительные органы, рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.

"Сложная экономическая ситуация привела к тому, что у многих появилась задолженность за услуги ЖКХ. Когда в дверь начинают стучаться "официальные лица" и предлагать новый способ погашения задолженности со скидкой, но "здесь и сейчас", то многие граждане верят и отдают последнее", - заявил эксперт Игорь Григорьянц.

Он отметил, что расследовать мошенничество такого рода сложно, так как мало кто обращается в полицию. "Чаще всего мошенники выманивают относительно небольшие суммы, а пострадавшие не обращаются к правоохранителям, опасаясь, что проблема потребует большого количества времени для ее решения", - объяснил эксперт.

Современные мошенники – это образованные люди, владеющие технологиями манипуляции и достаточно развитыми инструментами подделки документов и атрибутов представителей государственных служб. А их жертвами, по словам экспертов, чаще всего становятся пенсионеры и домохозяйки, особенно если они не вовлечены в финансовые операции семьи.