Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса

Влада Некрасова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас необходимо минимизировать число заболевших коронавирусом, чтобы выиграть время до масштабной вакцинации.

"Нам нужно обязательно сейчас минимизировать количество заболевших... Нам нужно выиграть определенное время для масштабного производства вакцины и масштабной вакцинации населения - это, на мой взгляд, одна из ключевых задач, чтобы сберечь население страны", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он уточнил, что необходимо разъяснить населению важность соблюдения всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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