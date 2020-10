«Мы идем на поправку»: Дочь Анастасии Заворотнюк подтвердила ее ремиссию

View this post on Instagram

С годовщиной венчания вас, дорогие наши Настя и Пётр! Пусть история вашей прекрасной семьи пишется ещё долгие-долгие годы и принесёт вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний! И пусть все высшие силы будут на вашей стороне! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️