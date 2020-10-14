«Мы идем на поправку»: Дочь Анастасии Заворотнюк подтвердила ее ремиссию

Лидия Мартынова

Уже больше года звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком головного мозга. За Анастасию Заворотнюк молятся многочисленные поклонники и поддерживают артистку в социальных сетях. На днях они поздравили Анастасию и ее мужа Петра Чернышева с годовщиной венчания.

Поклонники высказали добрые пожелания, осыпали влюбленных комплиментами, выразили пожелание на скорейшее выздоровление актрисы, отметили мужество и силу ее супруга, который в это нелегкое время неотлучно находится с ней. В комментариях под постом также продолжились обсуждения болезни актрисы. Дочь Анна Заворотнюк рассказала, что ей искренне надоели слухи про состояние ее онкобольной матери. Девушка прервала молчание и опубликовала короткое видео, где Анастасия спокойно ходит и разговаривает.

«Мы идем на поправку, у нас все будет хорошо!»

— сообщила она.

Напомним, в прошлом году появилась информация о страшном заболевании артистки. Новость настолько шокировала публику, что Заворотнюк до сих пор преследуют папарацци и пытаются узнать хоть что-то о заболевшей артистке. Сама Заворотнюк сама пока активно не ведет социальные сети.

Подпишись на нас в Яндекс Новости