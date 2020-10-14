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На семинаре Института стратегии образования РАО обсудят программы воспитания в школе

На семинаре Института стратегии образования РАО обсудят программы воспитания в школе

15 октября с 11 до 12 часов по московскому времени на площадке Института стратегии образования РАО пройдет семинар, на котором состоится презентация методического пособия «Воспитание в современной школе: от программы к действиям».

На мероприятии будут представлены структура и содержание пособия, методическое и организационное сопровождение разработки и реализация программ воспитания в школах. 

В работе семинара смогут принять участие руководители и педагоги образовательных организаций, эксперты примерной программы воспитания, региональные координаторы по апробации и внедрению примерной программы воспитания и преподаватели системы повышения квалификации педагогов.

Для участия в семинаре необходимо пройти по ссылке: https://youtu.be/k6DTopqqx68.

# Общество
По материалам: edu.ru

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