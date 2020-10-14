Начало ретроградного Меркурия 14 октября 2020 года. О чем предупреждают астрологи?

Вадим Карасев

14 октября начинается период ретроградного Меркурия. Он продлится до 3 ноября. Это будет недолгий, но весьма опасный период. Астрологи рассказали о том, чем может быть опасно обратное движение Меркурия.

Меркурий входит в список самых опасных ретроградных планет, ведь его влияние на нашу жизнь сильное и ощутимое. Любые изменения в его поведении приводят к серьезным переменам.

Негативное влияние ретроградного Меркурия

Начиная с 14 октября людям гораздо сложнее будет находить общий язык. Это значит, что новые знакомства пойдут не по плану и не принесут желаемого результата. Людям будет больше нравиться одиночество. Можно знакомиться в социальных сетях, но до 3 ноября не предлагать встречи в реальной жизни.

Может быть много ссор с родственниками и друзьями, а также с неизвестными вам людьми. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не гнуть свою линию, а стремиться к компромиссам.

В финансовой сфере проблем будет не меньше, ведь Меркурий ведает информационными и финансовыми потоками. Обучение будет затруднено, получение знаний может не приносить плодов. На работе может начаться период хаоса и неразберихи.

С 14 октября по 3 ноября астрологи настоятельно советуют не совершать дорогостоящих покупок, не начинать новых дел. Любые риски могут обернуться финансовым крахом либо большой потерей времени, а время и деньги, как известно, неразрывно связаны.

Положительное влияние ретроградного Меркурия

В ретроградном движении Меркурия можно найти и плюсы. Как было сказано выше, эта планета заставляет людей закрываться друг от друга и стремиться к одиночеству. Это будет хорошей новостью не только для интровертов.

Дело в том, что сейчас началась вторая волна коронавируса. Меркурий поможет облегчить изоляцию и лишит многих из нас желания посещать людные места, в которых можно заразиться. Это снизит скорость распространения вируса на 20-25 %.

Советы астрологов

В первую очередь, нужно следовать за интуицией. Меркурий скрывает правду от людей и не дает правильно принимать решения на основе логики. Это значит, что любителей раскладывать всё по полочкам ждет неудача.

Чтобы нивелировать негатив ретро Меркурия, астрологи рекомендуют как можно больше времени посвящать не выявлению причин, по которым случаются проблемы, а поискам путей их разрешения. Меркурий в обратном движении может заставить вас погрязнуть в мыслях о прошлом: с этим нужно будет бороться.