Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"

Алексей Вольцев

Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", в беседе с журналистом из The Times обсудил спорную сцену из первого сезона: брачную ночь Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Кхала Дрого (Джейсон Момоа).





"Для Эмилии играть эту роль в первом сезоне было действительно сложно и унизительно, потому что то, через что проходит Дейнерис — ужасно, — высказался Костер-Вальдау. — Она продана парню, который насилует ее. Единственный выход для нее пережить все это — пройти тяжелый путь".

Ранее стало известно, что писатель Джордж Р. Р. Мартин, создавший фэнтезийный цикл "Песнь Льда и Огня", тоже остался недоволен этим эпизодом.

"Почему интимная сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию, превратилась в жестокое изнасилование героини Эмилии Кларк? — приводит слова Мартина Джеймс Хибберд в своей новой книге "Fire cannot kill a dragon". — Мы никогда это не обсуждали с создателями проекта. От этого стало хуже, а не лучше".

В романе Мартина Кхал Дрого пытается успокоить Дейнерис (Кларк) перед тем, как сблизиться с ней. Более того, он ждет от нее согласия, чтобы заняться любовью. Но шоураннеры "Игры престолов" представили этот эпизод иначе: в виде жестокого нападения.

Сценарист Д. Б. Уайсс объяснил отход от оригинала тем, что хотя первая любовная сцена между Дейнерис и Дрого в книгах Мартина действительно происходит по взаимному согласию, остальные — это нападения, граничащие с изнасилованием.