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Новая смена «Артека» посвящена космической тематике

Новая смена «Артека» посвящена космической тематике

13 октября Международный детский центр «Артек» принял детей 13-й смены, которая пройдет под названием «Космическая одиссея Артека», сообщает пресс-служба «Артека».

Смена продлится до 26 октября. В ней примут участие более 1 тысячи школьников Крыма и Севастополя.

Ключевые слова смены – «Артек», «космос», «открытия». В течение двух недель артековцы станут участниками событий, связанных с космической тематикой.

«Космонавтика прочно вошла в нашу повседневную жизнь и принесла человечеству много преимуществ: мы можем вести наблюдения из космоса за экологическим состоянием Земли, предотвращать техногенные катастрофы, использовать последние достижения космических технологий, которые постоянно улучшают жизнь людей на Земле. Мы построили нашу программу таким образом, чтобы каждый артековец, участвуя в делах лагеря, приобщился к мировым и отечественным достижениям в освоении космоса и гордился своей страной», – отметил руководитель образовательной программы смены Юрий Кравченко.

Ребята совершат путешествие по музею «Космос», который был основан в 1967 году в залах дворца Суук-Су с участием первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Это была первая в стране авиационно-космическая выставка.

Во время смены школьники станут участниками сетевого образовательного модуля «Космос. Прошлое. Настоящее. Будущее», проведут дискуссию в «Психологическом киноклубе», посмотрят и обсудят фильмы «Колыбель» и «Путь в небо», создадут арт-объекты и устроят выставку рисунков «Взгляд в небо». Также участники смены напишут «Книгу «Артека», в основу которой лягут размышления о развитии человечества, об ответственности  перед будущими поколениями за деятельность в космосе и на Земле.

Кроме этого, ребята 17 октября станут участниками Всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». Воспитанники детского центра присоединятся к открытому Крымскому марафону, первый старт которому будет дан 18 октября. Смена завершится традиционной «Встречей перед расставанием» 25 октября, в день столетия со дня рождения героя-артековца Амет-Хана Султана.

Международный детский центр «Артек» имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

В 2020 году детский центр совместно с 86 партнерскими организациями реализует 94 тематические образовательные программы технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

# Общество
По материалам: edu.ru

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