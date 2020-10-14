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Новак оценил "влияние" "Севпотока-2" на поставки газа через Украину

Новак оценил "влияние" "Севпотока-2" на поставки газа через Украину
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика" отметил, что проект "Северный поток-2" является коммерческим, при этом никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину.

Министр подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в поставках российского голубого топлива. По его словам, Россия в этом убедилась по "беспрецедентной поддержке" европейскими партнерами "Северного потока-2".

"Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать как минимум, до 2024 года", – написал Новак.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубических метров в год. Его реализует Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, европейские партнеры проекта, в общей сложности финансируют проект на 50% ‒ каждый на сумму до 950 миллионов евро.


Евросоюз собственный СПГ. В декабре в рамках военного бюджета Вашингтон ввел санкции в отношении проекта, потребовав от компаний, вовлеченных в него, остановить прокладку трубопровода. Швейцарская Allseas после этого объявила о приостановке работ. В настоящее время в США обсуждают расширение санкционных мер в отношении проекта.

Ранее радио Sputnik сообщало, что австрийская OMV обдумает решение Польши по "Северному потоку-2".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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