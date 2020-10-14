Новые виды тропических бабочек названы в честь русских писателей и художников

Вадим Карасев

Энтомологи Алтайского государственного университета вместе с коллегами из Москвы приступили к реализации проекта под названием «Великие русские имена — на крыльях по всему свету», сообщает АлтГу. По инициативе ученых более двадцати новых видов бабочек, обнаруженных в ходе последних экспедиций по Латинской Америки, названы именами знаменитых русских художников и литераторов.

В проекте принимают участие профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев, научный сотрудник НИИ биомедицины АлтГУ Петр Устюжанин, студент АлтГУ Артем Найденов и представители Московского общества испытателей природы — известный путешественник, энтомолог Виктор Синяев и кандидат биологических наук Василий Ковтунович.

«Мы как специалисты по систематике наиболее красивых насекомых на нашей планете — бабочек являемся горячими поклонниками русского искусства, великой русской культуры. В настоящий момент в нашем распоряжении уникальные сборы насекомых из различных тропических регионов мира (Африка, Южная и Центральная Америка). В этих материалах (собранных нами в самых экзотических уголках планеты и выявленных в крупнейших зоологических музеях) обнаружены десятки новых для науки видов. Мы решили внести свою посильную лепту в дело популяризации русского искусства и назвать новые виды бабочек именами наших художников, писателей, композиторов», — поясняют исследователи.

В рамках проекта уже опубликованы две статьи с описаниями новых видов. Одна из них, напечатанная в «Русском энтомологическом журнале», посвящена бабочкам из семейства пальцекрылок (Pterophoridae), обитающим на территории Гондураса. Пальцекрылки примечательны тем, что их крылья расщеплены на узкие лопасти: каждое из передней пары крыльев делится на две лопасти, а каждое из задней пары — на три. Это очень многочисленное семейство, в котором насчитывается более 90 родов и более тысячи видов. Авторы на основе сборов в Гондурасе описали семь новых видов, дав им названия в честь художников Ивана Шишкина (Hellinsia shishkini), Виктора Васнецова (H. vasnetsovi), Алексея Саврасова (H. savrasovi), Ильи Репина (H. repini), Архипа Куинджи (H. kuinji), Василия Поленова (H. polenovi) и Исаака Левитана (H. levitani).

Вторая статья, вышедшая недавно в журнале Ecologica montenegrina, посвящена южноамериканскому роду Dolecta из семейства древоточцев (Cossidae). Исследователи проанализировали экземпляры этих бабочек из нескольких музеев Аргентины, Франции, Германии, США и России, а также из частных коллекций и собственных сборов. Им удалось описать семнадцать новых видов. Названные в честь Анны Ахматовой (Dolecta akhmatovae), Михаила Салтыкова-Шедрина (D. saltykovishchedrini), Константина Станюковича (D. stanyukovichi) и Льва Толстого (D. tolstoyi) виды обитают в разных регионах Бразилии. Dolecta bulgakovi и Dolecta esenini были обнаружены во Французской Гвиане. Dolecta chekhovi и Dolecta karamzini летают в Перу. Dolecta dostoevskyi и Dolecta nekrasovi пойманы на территории Венесуэлы. Dolecta gertseni встречается в Эквадоре и Перу, Dolecta gogoli — в Панаме и Эквадоре, Dolecta lermontovi — в Колумбии, Dolecta ostrovskyi — в Эквадоре, Dolecta pushkini — в Эквадоре и Колумбии, Dolecta rubtsovi — в Боливии, Dolecta turgenevi — в Аргентине.