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Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи единиц техники

Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи единиц техники

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» школы и колледжи Амурской области получили более 2,5 тысячи ноутбуков, принтеров, сканеров, интерактивных комплексов, сообщает «Амурская служба новостей».

В 55 школ поставлено 2276 единиц техники, в девять колледжей – 366.

В прошлом году техническими новинками были обеспечены только десять школ и один колледж, в этом году количество образовательных организаций значительно выросло, уточнили в правительстве региона.

«Цифровое оборудование очень важно для организации образовательного процесса вне зависимости от направления подготовки. Мы получили 41 единицу техники высокого качества, которая уже в полной мере используется на занятиях. Кроме того, часть оборудования мы планируем задействовать в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», – заявил директор Благовещенского политехнического колледжа Игорь Анкудинов.

Кроме того, ученики и педагоги амурских школ получают доступ к скоростному интернету. Минимальная скорость для городских учреждений – 100 мегабит в секунду, для сельских – 50.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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