Пашинян оценил посредническую роль России в переговорах по Карабаху

Лидия Мартынова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к соотечественникам заявил, что Россия в дни эскалации конфликта в Карабахе на высоком уровне выполнила роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стратегического союзника.

"Хочу выразить особую благодарность президенту РФ Владимиру Путину, с которым поддерживал интенсивные контакты. В эти дни Россия смогла на высоком уровне выполнить роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стратегического союзника Армении. Уверен, что эта роль будет выполняться однозначно и недвусмысленно в лучших традициях дружбы армянского и российского народов", - отметил Пашинян.