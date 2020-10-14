Пашинян оценил посредническую роль России в переговорах по Карабаху
Сегодня, 14:50 Лидия Мартынова
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к соотечественникам заявил, что Россия в дни эскалации конфликта в Карабахе на высоком уровне выполнила роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стратегического союзника.
"Хочу выразить особую благодарность президенту РФ Владимиру Путину, с которым поддерживал интенсивные контакты. В эти дни Россия смогла на высоком уровне выполнить роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стратегического союзника Армении. Уверен, что эта роль будет выполняться однозначно и недвусмысленно в лучших традициях дружбы армянского и российского народов", - отметил Пашинян.
По материалам: ria.ru