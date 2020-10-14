Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Песков рассказал, ждать ли обращения Путина из-за ситуации с COVID-19

Песков рассказал, ждать ли обращения Путина из-за ситуации с COVID-19

Песков рассказал, ждать ли обращения Путина из-за ситуации с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в стране, если посчитает это необходимым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если он посчитает необходимым, он обратится. Но вы видите, что до сих пор он этого не делал", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли обращение президента РФ к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

СМИ узнали, кого могут коснуться санкции против России из-за Навального
СМИ узнали, кого могут коснуться санкции против России из-за
Покров 14 октября 2020 года: приметы, обычаи и традиции праздника
Покров 14 октября 2020 года: приметы, обычаи и традиции праздника
Песков рассказал, ждать ли обращения Путина из-за ситуации с COVID-19
Песков рассказал, ждать ли обращения Путина из-за ситуации с COVID-19
Певица Sia рассказала о своих приемных детях и призналась, что хочет снова стать матерью
Певица Sia рассказала о своих приемных детях и призналась, что хочет
Ученики младших классов школ Челябинска примут участие в уроках безопасности
Ученики младших классов школ Челябинска примут участие в уроках
В Москве школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения – Собянин
В Москве школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели переходят в
Россия расширяет гуманитарно-просветительский проект по продвижению русского языка в Таджикистане
Россия расширяет гуманитарно-просветительский проект по продвижению
ЕС значительно сократил санкционный список против России по Навальному
ЕС значительно сократил санкционный список против России по Навальному
Ученые построили модель, объясняющую характеристики оползневых цунами
Ученые построили модель, объясняющую характеристики оползневых цунами
Apple представила новую линейку iPhone 12
Apple представила новую линейку iPhone 12
Инсайдеры рассказали, как на самом деле жена Доминика Уэста отреагировала на его "интрижку" с Лили Джеймс
Инсайдеры рассказали, как на самом деле жена Доминика Уэста
Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников
Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников

Топ на сегодня

В мире замерили «уровень счастья»: Турция немного «счастливее» России
В мире замерили «уровень счастья»: Турция немного «счастливее» России
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
«Посети врача»: АРМИ беспокоятся за Шугу из BTS
Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом
Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом
Норвегия обвинила РФ в "серьезной" кибератаке на парламент королевства
Норвегия обвинила РФ в "серьезной" кибератаке на парламент королевства
Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании
Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании

Еще по теме

Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом
Путин и Макрон не обсуждали помощь Франции в борьбе с COVID-19
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков