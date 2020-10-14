Песков рассказал, ждать ли обращения Путина из-за ситуации с COVID-19

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в стране, если посчитает это необходимым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если он посчитает необходимым, он обратится. Но вы видите, что до сих пор он этого не делал", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли обращение президента РФ к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф