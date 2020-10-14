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Певица Sia рассказала о своих приемных детях и призналась, что хочет снова стать матерью

Певица Sia рассказала о своих приемных детях и призналась, что хочет снова стать матерью

44-летняя певица Sia, усыновившая в начале этого года двух подростков (Десани и Че), рассказала InStyle о воспитании детей. Несколько лет назад звезда увидела документальный фильм про сироту Десани и именно тогда поняла, что хочет стать матерью. Когда Десани был маленьким, отец жестоко убил мать на глазах у ребенка. После этого его усыновила дальняя родственница, которая все его детство издевалась над ним и била. Ребенка забрали в детский дом, в котором он должен был находиться до сих пор. Но Sia спасла Десани от такой жизни, усыновив его.


В интервью исполнительница рассказала, что усыновление детей изменило ее во всех смыслах.

Я научилась быть терпеливой и сострадательной. Я научилась устанавливать строгие границы. Я поняла, что как маме-одиночке мне нужна отличная система поддержки, чтобы я могла задавать вопросы, что нормально, а что нет. Я узнала, что значит безоговорочно любить другого человека,

— призналась Sia.

Я уже начала думать о том, чтобы усыновить больше детей. И поняла, что именно так я и должна была стать матерью,

— добавила она.

Певица и автор песен, номинированная на премию "Грэмми", сказала, что старается не баловать обоих своих сыновей, которым по 19 лет.


Я могла бы быть одним из тех родителей, которые сказали бы: "Я богатая поп-звезда. Вы, ребята, можете получать по сто тысяч долларов в год до конца своей жизни" — и при этом не уделять им никакого внимания. Но я не такой человек. На самом деле я даю им определенную сумму только на продукты питания,

— сказала звезда.

Исполнительница хита Cheap Thrills заявила, что изначально, когда только усыновила мальчиков не проявляла такой сдержанности.


Конечно, когда я только усыновила их, я скупала им все. Но что более важно, я хотела проводить с ними много времени, чтобы помочь изменить условия, в которых они выросли, и помочь им начать жить полной жизнью, которой им никогда не нужно стыдиться,

— добавила Sia.

Когда я усыновила первого ребенка, которого увидела по телевизору, единственное, что он спросил, — может ли он привести также своего двоюродного брата Че, который жил с ним в общежитии. У меня были две свободные спальни, поэтому я сказала: "Конечно!". И хотя я никогда раньше не видела Че, он тоже переехал ко мне в тот вечер. Позже я узнала, что на самом деле они не были кузенами, а просто друзьями. Но мне было все равно. Я чувствовала себя такой счастливой, что они оба были со мной. Потом я поняла, что Че тоже должен быть моим сыном,

— поделилась артистка.


В июле звезда рассказала, что стала бабушкой. У ее младшего сына родилось двое сыновей. Исполнительница не стала называть имен своих внуков и сообщила, что не будет публиковать их фотографии в соцсетях.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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