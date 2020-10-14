Плетистые розы для начинающих

Анастасия Иванова

Плетистые розы — это мечта любого садовода. Многие никак не решиться, никак не определиться с сортом. Ну, это понятно. Ведь разнообразие сортов настолько велико, что потеряться совсем не сложно. Плетистые розы, это не только те, которые подвязаны на опору или арку. Они могут быть и стелящимися по земле. Создавать ковер из роз.

Чтобы у вас было над чем поразмыслить, расскажу немного о нескольких сортах.

Клайминги

Это скорее класс, чем сорт роз. Очень быстро разрастаются, занимают большую площадь. Довольно неприхотливы, если учитывать, что они розы. Имеют, пожалуй, все оттенки цвета. Бутоны пионовидные, пышные. Цветение очень обильное благодаря тому, что бутоны появляются и на прошлогодних побегах и на молодых.

Эльф

Этот сорт немецкой коллекции. В высоту плети достигают до 3-х метров. Очень красиво цветет. Бутоны пышные, лимонного цвета, с легким, почти незаметным салатовым оттенком. Ветви очень прочные, но при этом гибкие. Очень удобны при оформлении фигурных шпалер. Цветет практически все лето. Причем сразу в кисти выпускает по 3 цветка. Есть одно но — в дождливую погоду, если дожди продолжительные, очень теряет свою привлекательность.





Перинниал Блю

Высота куста до 3,5 метров. Цветет один раз за сезон, но очень обильно и продолжительно. Если погода способствует, то может порадовать цветением еще раз, ближе к осени. Сорт имеет очень крепкий иммунитет, на зиму нужно укрывать. Но не капитальным укрытием, а достаточно легким. Цветки мелкие, но из-за того, что собраны в соцветия, смотрятся просто шикарно.

Вильям Шекспир 2000

Этот сорт можно выращивать всем, даже тем, кто никогда до этого не занимался розами. Отлично зимует, не боится болезней. Подходит даже для регионов с суровыми зимами. Не очень высокая, редко достигает высоты 2 метра. Расти может даже в тени. Цветение 2 раза за сезон: первый раз в июне — обильно, так, что листьев не видно, второй — в августе или начале сентября. Цветение более спокойное, но все равно очень красивое.

Прежде чем посадить любое растение, нужно определиться с тем, что именно вам хочется увидеть и сколько времени вы готовы потратить на уход. Тогда все будет в радость. Довольны будете вы, довольны будут ваши растения.